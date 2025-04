El tiempo y el bloqueo anímico, desafíos para David González en el Badajoz

Una semana más, el foco de la actualidad deportiva dirige toda la potencia de su luminiscencia hacia el banquillo del Badajoz. Aunque ahora por ... motivos muy distintos a los de fechas recientes. Si bien la figura del entrenador había concitado la atención de la masa social generando un aluvión de críticas y de protestas iracundas pidiendo su cabeza por la persistente inoperancia del equipo, desde que Luis Oliver Sierra replegara su posición hacia las trincheras de los despachos, la rabia y la desazón han dejado paso a la incertidumbre, la curiosidad y la expectativa.

David González, recién aterrizado en el polvorín pacense, llega con una hoja de servicios en la que sus mayores hitos curriculares se han forjado lejos de nuestras fronteras, con periplos exóticos por Bolivia y República Dominicana, convirtiéndose en una incógnita para los seguidores blanquinegros. No es un revulsivo popular ni reconocible que reactive por sí mismo y deberá darse a conocer y convencer al respetable con resultados en tiempo récord.

Precisamente la premura es uno de los factores claves. El relevo en el vestuario deberá elegir de manera muy precisa sus instrucciones, priorizar meticulosamente los preceptos de su filosofía de juego a inculcar y prescindir de pretensiones ambiciosas en cuanto a imprimir un estilo muy identificable afín a sus principios. No hay margen de maniobra. Habrá cambios, pero no grandes revoluciones, aunque en las primeras horas es cuando más sobrecarga de consignas ha padecido la plantilla. «Hay un exceso de información por mi parte con los jugadores». El campeonato avanza y la posición en la tabla no invita a parafernalias, «obviamente queremos reducir todos los tiempos de trabajo lo máximo posible, pero lo que vemos en los entrenamientos es que los chicos lo están asimilando muy bien y queremos tratar de plasmarlo el domingo con el rival».

No se esperan giros importantes en cuanto al sistema de 4-4-2 que se había instaurado de manera rígida tras las incorporaciones en la punta de lanza durante el mercado invernal. «Lo que le dije a los jugadores es que en cuanto al esquema como tal seguramente no va a variar, lo que vosotros vais a ver como información distará muy poco de lo que se estaba utilizando». Así lo anticipaba el propio David González en su rueda de prensa previa al duelo que enfrentará este domingo (12.00 horas) al Badajoz contra el Calamonte en el Nuevo Vivero.

Matices, detalles, pulir errores pero, sobre todo, incidir en la vertiente anímica como motor de arranque para que cristalicen todas las cualidades que en algunos casos permanecen atascadas bajo un bloqueo férreo. Y mira a la grada para implorar ese plus que permita romper con la dinámica, «necesitamos el apoyo del público para que sea favorable, para que los chicos adquieran esa confianza que nosotros estamos tratando de transmitir». Pero que nadie espere milagros, «esto no va a cambiar de la noche a la mañana», advirtió el técnico navarro, que solo contará con la baja de Sergio Tienza.