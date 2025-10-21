Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé Sustituirá en el cargo a María Bernabé, que ha lanzado un comunicado oficial despidiéndose del club

Irene Toribio Martes, 21 de octubre 2025, 10:14 | Actualizado 11:21h.

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como 'Colate', asume el cargo de presidente del Club Deportivo Badajoz, tras la sorpresiva renuncia de la actual máxima dirigente, María Bernabé, tal y como ha adelantado Cope Badajoz. Su nombramiento será de carácter provisional, permaneciendo al frente del club mientras se organiza el proceso para la elección de un nuevo presidente definitivo.

«El Club Deportivo Badajoz informa a su afición, socios, accionistas y colaboradores que, tras la renuncia presentada por Dª. María Bernabé Rubio al cargo de presidenta del Consejo de Administración, el vicepresidente, D. Nicolás Vallejo-Nágera Déoulède, asumirá provisionalmente las funciones de la Presidencia hasta la elección de un nuevo presidente o presidenta. Este relevo se lleva a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad en la gestión y el normal funcionamiento de la entidad», anuncian en un comunicado oficial.

La renuncia de Bernabé se ha hecho oficial poco antes a través de una carta emitida en la web del club:

«Querida familia blanquinegra:

Hoy me cuesta más que nunca escribir estas líneas. Lo hago con el corazón encogido, lleno de gratitud, de recuerdos y de emoción.

Después de una profunda reflexión, he tomado la decisión de dar un paso al lado y dejar la presidencia del Club Deportivo Badajoz.

No ha sido una decisión fácil. Este club se ha convertido en una parte esencial de mi vida: una pasión que me ha acompañado en cada amanecer, en cada fin de semana, en cada alegría y también en cada desvelo.

He tenido el privilegio de vivir desde dentro lo que significa el Badajoz: una historia que late en su gente, una emoción que se contagia y una fuerza que une.

Durante los últimos meses he emprendido un nuevo proyecto empresarial, mi family office, que marca una nueva etapa personal y profesional. Este proyecto exige toda mi dedicación y concentración, y siento que ha llegado el momento de volcar en él toda mi energía. Es una decisión meditada, tomada desde la responsabilidad, el compromiso y el cariño hacia este club.

No me voy porque quiera alejarme, sino porque necesito centrarme en este nuevo camino y seguir creciendo.

Este año siento que es la temporada del ascenso. Lo creo con el corazón y con la razón. Me duele no poder vivir desde la presidencia ese momento. Me habría encantado ser la primera presidenta de Extremadura en lograrlo, pero me voy con la tranquilidad de saber que está más cerca que nunca.

Dejo el club en las mejores manos: con un equipo humano y profesional que lo ama, lo respeta y lo defenderá con la misma pasión con la que yo lo he hecho. Me voy serena, confiada y orgullosa del camino recorrido.

Quiero dar las gracias, de todo corazón: A nuestra afición, por su aliento incansable, por su fe y por su voz que nunca se apaga. Vosotros sois y seréis siempre el alma del Badajoz.

A los jugadores, entrenadores y cuerpo técnico, por su entrega absoluta, por su compromiso y por darlo todo, cada día, dentro y fuera del campo. Gracias por creer, por luchar incluso cuando el viento sopla en contra, por convertir cada entrenamiento en una lección de humildad y cada partido en una muestra de amor por el escudo.

A mis compañeros y compañeras de directiva, por su apoyo, su trabajo y su compañerismo incondicional.

A la ciudad de Badajoz, que me ha acogido con cariño y me ha enseñado que este club es mucho más que fútbol: es identidad, orgullo y sentimiento compartido.

Quiero hacer también un agradecimiento especial a quienes han sido mis compañeros más cercanos en este viaje:

A mi querido vicepresidente, compañero incansable de kilómetros entre Madrid y Badajoz, por su lealtad, su entrega y por estar siempre al pie del cañón, compartiendo esfuerzo, ilusión y compromiso.

Y mi querido director general y secretario del Consejo, por su temple, su trabajo discreto y su permanente sonrisa incluso en los momentos más difíciles. Su actitud, siempre positiva y generosa, ha sido un ejemplo de lo que significa amar verdaderamente a este club.

Cada día ha sido un aprendizaje, una emoción y un privilegio. He llorado, he reído, he sufrido y he soñado junto a todos vosotros.

Y aunque hoy me despida de la presidencia, nunca me despediré de este sentimiento.

Seguiré siendo blanquinegra. Seguiré animando desde la grada, vibrando con cada jugada, soñando con cada victoria y recordando, con una sonrisa, todo lo que hemos compartido.

Gracias por dejarme caminar a vuestro lado. Gracias por permitirme sentir tan de cerca lo que significa pertenecer a esta familia.

El Badajoz me ha dejado una huella imborrable, y esa huella la llevaré conmigo siempre.

Estoy convencida de que muy pronto celebraremos juntos el tan ansiado ascenso, el que tanto hemos soñado y el que tanto merece esta afición. Lo viviré como una más, con el mismo orgullo y la misma emoción de siempre.

¡Aúpa Badajoz!

Con todo mi cariño,

María Bernabé Rubio».

Colate ha sido hasta ahora vicepresidente del Badajoz

El pasado septiembre de 2024 se celebraba en el Nuevo Vivero la Junta de Accionistas en la que se conformó la nueva directiva del club blanquinegro de la ciudad de Badajoz. El conocido personaje de la crónica social acaparó todos los focos en una junta de accionistas en la que quedó configurada la cúpula del Badajoz, formada por cinco consejeros, entre ellos Colate en el cargo de vicepresidente, y que por primera vez estaba presidida por una mujer, María Bernabé.

Vallejo-Nágera se incorporó al órgano de gobierno como representante de Lanuspe S.L. Además de su faceta televisiva, es empresario en el ámbito de la comunicación y el márketing, con más de dos décadas de experiencia, además de licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia.