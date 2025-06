«Me gustan las aventuras y el Badajoz es un reto»

Hace casi un año el Badajoz saltó a las tertulias de la crónica social por la entrada de Nicolás Vallejo-Nágera en su consejo de ... administración. Su presencia en el Nuevo Vivero aquel 10 de julio causó gran revuelo y ese golpe de efecto mediático tuvo su continuidad en cada partido de casa donde era habitual verle en el palco. Atiende a este periódico desde Miami, donde se encuentra estos días y espera con ilusión al inicio de la nueva temporada para regresar a Badajoz, ciudad que le ha sorprendido para bien y ensalza su gastronomía. Colate proyecta al club a otras esferas y desde Miami trata de buscar nuevos apoyos que saquen al club de su delicada situación económica.

–¿Qué hace alguien como Nicolás Vallejo-Nágera en un club como el Badajoz?

–Siempre me ha gustado el fútbol y me han dado una oportunidad de vivir la experiencia, de conocer un poco más el mundo del fútbol y el Badajoz, que es un equipo histórico. Me hizo mucha ilusión y acepté el proyecto de intentar llevar al Badajoz a donde tiene que estar.

–¿Era consciente de dónde se metía?

–Bueno, igual no era muy consciente. Me gustan las aventuras y las experiencias, es un reto, me gustan los retos también. Fue una cosa que surgió con tanta rapidez que a los pocos meses ya me vi ahí involucrado. Pero muy contento de estar en el Badajoz.

–¿Y de dónde viene su relación con la familia Oliver?

–Conozco a la familia Oliver hace mucho y en una reunión hablando de otras cosas, pues me comentaron esta posibilidad, La verdad que me sentí atraído por el mundo del fútbol y por conocer un poco más desde dentro, cómo funciona y ver de qué manera podía ayudar. De ahí surgió esta aventura.

LA LEYENDA NEGRA DE OLIVER «He oído de todo, pero yo siempre me quedo con lo bueno y tampoco le hago mucho caso a las cosas malas» Coleta Vallejo-Nágera Vicepresidente del Badajoz

–¿Y está al tanto de toda esa leyenda negra que le persigue a Luis Oliver?

–Bueno, conozco su trayectoria en el mundo del fútbol. He oído de todo, pero yo siempre me quedo con lo bueno y tampoco le hago mucho caso a las cosas malas. Esto no tuvo influencia en mi decisión de incorporarme a este proyecto.

–Antes ha comentado que todo parte por la idea de echar una mano, ¿qué puede aportar Colate al Badajoz?

–Mi idea, mi cometido era de ayudar en todo lo posible y como he dicho para llevar al Badajoz donde se merece. He estado llevando relaciones con empresas y empresarios, algunos ya involucrados en el equipo, otros con opciones y posibilidades de involucrarse también. También evidentemente el tema mediático de darle un poco de voz al Badajoz, que llevaba muchos años que tampoco se escuchaba demasiado. No ha pasado unos años muy buenos. He pasado muchos años fuera, pero sí que tenía el recuerdo del Badajoz histórico, de la Segunda División y por muchas de estas cosas me involucré en el equipo.

–¿Y el Badajoz qué le puede aportar a Colate?

–Para mí es una experiencia, una aventura, un aprendizaje. A mí me gusta mucho experimentar, conocer muchas cosas. No me considero el mejor en nada, pero sí que a lo largo de mi vida tengo una experiencia bastante dilatada, casi siempre en el mundo de la comunicación, pero también he hecho un poco de todo porque me gusta conocer, aprender y vivir cosas, experiencias distintas. Y me hace mucha ilusión, la verdad.

–Por ese perfil en comunicación y marketing que comenta, ¿qué posibilidades le ve al Badajoz? ¿Cree que tiene mucho potencial?

–Muchas posibilidades. Creo que es un gran equipo, un club histórico, de las ciudades más importantes de la historia y además tierra de conquistadores. Yo que he vivido mucho en las tierras conquistadas, pues es una especie de vínculo que también me parecía interesante. Y a nivel mediático creo que también hemos conseguido que se hable mucho del Badajoz no solo en medios, digamos, no tradicionales de fútbol, sino también darle una exposición un poco más grande a nivel nacional y creo que hemos tenido mucha repercusión. Mucha gente me ha dicho que se ha hecho del Badajoz, por lo menos tenemos muchos seguidores que a lo mejor antes no nos seguían tanto. Hay mucha gente que me escribe y me lo dice, incluso muchos amigos y conocidos que me dicen que son del Badajoz ahora.

–No se ha perdido un partido en el Nuevo Vivero y su presencia en el palco causaba un gran revuelo donde no dejaban de pedirle fotos y selfies en los descansos.

–Los aficionados que iban al estadio siempre me han tratado muy bien. Ha habido muchos que les hacía ilusión a lo mejor ver a una figura pública. Llevo muchos años en los medios, tanto trabajando por detrás como a lo mejor siendo protagonista de otras cosas, de programas o incluso mi vida personal también ha estado muy reflejada en los medios, y eso creo que nos ha ayudado a tener esa repercusión de la que hablo. Al final creo que es algo que suma a la hora de conseguir apoyos porque creo que necesitamos muchos para conseguir los objetivos que nos estamos marcando.

–También hemos visto a su hermana Samantha, sus sobrinos e incluso a su hijo con la camiseta del Badajoz, ¿qué le dicen en su círculo cercano sobre esta nueva faceta suya?

–Sinceramente sí que al principio la gente se sorprendió, especialmente porque llevaba mucho tiempo viviendo fuera, casi 20 años, y de repente verme involucrado en esta aventura, a la gente le sorprendía. Pero fue al principio, luego con el tiempo lo han entendido. Creo que hemos pasado algunas buenas etapas esta temporada. Desgraciadamente en algunas no nos ha ido tan bien y lo hemos pagado, pero creo que a lo mejor hemos tenido mucha gente detrás apoyando de una manera o de otra que a lo mejor no hubieran estado de no haber estado yo y que lo han acogido con mucho cariño e interés.

–Tras la eliminación del playoff de ascenso dejó un mensaje en las redes sociales que sonaba como a despedida. ¿Se va del Badajoz?

–No. Yo hice una publicación cuando terminó para despedirme de la temporada. Sí que he utilizado mucho mis redes sociales para promover y expandir un poco los resultados, la situación y cómo íbamos. Estaba informando, por llamarlo así, a mis seguidores, pero al final también las cosas que publico suelen tener bastante repercusión. Mucha gente me ha dicho que se ha hecho del Badajoz, por lo menos tenemos muchos seguidores que a lo mejor antes no nos seguían tanto. Pero hay mucha gente que me escribe y me lo dice, incluso muchos amigos y conocidos que me dicen que son del Badajoz ahora. Creo que todo eso de alguna manera ha sumado y la gente de la incredulidad ha pasado a digamos a entenderlo un poco. La gente me preguntaba, oye ¿cómo vamos? ¿Qué va a pasar esta semana? Mucha gente me ha estado preguntando mucho a lo largo de este año por el equipo y algunos nos han seguido por las retransmisiones y que también yo compartía para que nos vieran. Yo creo que todas esas cositas suman bastante.

–¿Qué espera para la próxima temporada?

–Espero para la próxima temporada subir, que era nuestro objetivo este año y nos hemos quedado a las puertas. De una manera un poco dura y dolorosa porque creo que lo teníamos muy cerca, pero bueno, el fútbol y la vida son así. Hay veces que las cosas no salen como quieres, pero estoy convencido de que el año que viene sí lo conseguiremos.

–¿En su primera experiencia de este año se ha divertido o ha sufrido más?

–Realmente me he divertido más que he sufrido. Especialmente un poco más en los playoffs y sobre todo en esa racha de empates que tuvimos, fue un poco doloroso. He tenido la suerte de que en casi todos los partidos que he estado, que han sido todos los que he podido porque he faltado en el Nuevo Vivero uno o dos por estar en Estados Unidos y no poder ir por razones personales, pero en todos los que he ido nos ha ido muy bien, quitando algún empate de esos que nos ha costado mucho entender. Pero yo lo he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien, aunque también he tenido momentos de sufrimiento e incomprensión.

–Entrando en el plano institucional en su condición como vicepresidente, ¿se va a vender el Badajoz? ¿Han recibido ofertas para comprar el club?

–Yo estoy al tanto de algunas cosas, pero tampoco me meto en otras. Como he dicho, tengo definidas mis labores y he procurado no involucrarme en lo que era el pasado del Badajoz, que sé que ha habido un poco de todo y cosas que no se merecía la afición y el club, pero yo en lugar de mirar atrás para ver lo que ha pasado, pues he mirado siempre hacia adelante para intentar lo que creía que era lo más importante que era ascender y apoyando en todo lo que fuera posible. Este primer año nos hemos quedado a las puertas, pero espero que consigamos los objetivos pronto.

SITUACIÓN ECONÓMICA «Soy consciente de los problemas que arrastramos, pero estamos haciendo todo lo posible para salir adelante» Colate Vallejo-Nágera Vicepresidente del Badajoz

–Aparte de ese objetivo de ascenso obligado va a ser una temporada complicada por la cantidad de de pagos que tiene que hacer frente el club en cuanto al convenio de acreedores y los últimos plazos de la compra a la antigua sociedad de Parra.

–Como he dicho, en eso procuro no involucrarme mucho. Soy consciente de los problemas que arrastramos, pero son cosas que pasan en muchos clubes. Hay etapas en la vida que son buenas, etapas que son malas y desgraciadamente creo que el club arrastra demasiadas cosas malas de los últimos años, pero lo que soy consciente es que, tanto yo en lo que puedo como la presidenta que está extremadamente involucrada, los equipos de administración y todo el mundo, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para salir adelante de una situación económica complicada. Pero todos los problemas de este tipo tienen solución. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho y también tener un poco a lo mejor de suerte, pero estoy seguro que todo se podrá ir arreglando con el tiempo. A nadie le gusta la situación que arrastra el club, a nadie, los primeros a nosotros, ni a la afición ni a nadie, pero es la situación que tiene y lo único que estamos es trabajando en intentar arreglarla de la mejor manera posible con las ayudas que tenemos. Creo que podrían ser más y estoy convencido que si nos unimos todos vamos a conseguir todos los objetivos.

–¿A pesar de la situación y las cargas que tiene ve viable que el equipo pueda afrontar esta temporada en Tercera?

–Sí, claro. El equipo va a afrontar la temporada, estoy convencido. Veo un equipo muy unido, con muchas ganas. Todos remamos en la misma dirección y quizás este año ha habido algunas cosas que nos han afectado y lo dicho, al final no hemos logrado el objetivo principal por muy poco porque nos hemos quedado ahí, a un gol. De haber marcado un gol en el último partido, pues igual estábamos hablando de otra forma ahora. Es un poco triste y decepcionante, pero como digo, el fútbol y la vida son así. No se puede conseguir todo lo que uno quiere en el momento que quiere, pero estoy seguro que tarde o temprano llegarán cosas mejores.

INFRAESTRUCTURAS DEFICIENTES «Vivo entre España y Estados Unidos y las comunicaciones con Badajoz no son buenas. A nivel de tren y avión los fines de semana es complicado» Colate Vallejo-Nágera Vicepresidente del Badajoz

–¿Qué mensaje le daría a la afición?

–A la afición me gustaría que siga apoyando al equipo como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría, igual es demasiado pedir, que apoyaran más y que venga más gente. Creo que Badajoz es una ciudad que tiene 150.000 habitantes y el Badajoz es un símbolo. Tenemos un estadio increíble, unas instalaciones buenísimas y sí que ha habido momentos de la temporada en que he visto un poco de desunión, invocando a los problemas del pasado. Pero por lo menos en la recta final, ahí creo que todos hemos estado remando. En el último partido el apoyo del público me pareció espectacular. Y en los últimos del playoff sí que disfruté mucho del ambiente y del apoyo al equipo. Me encantaría que eso fuera así todos los domingos y que vaya a más.

LE GUSTA BADAJOZ «Me encanta la comida, me lo he pasado muy bien, la gente es maravillosa y estoy haciendo muy buenos amigos» Colate Vallejo-Nágera Vicepresidente del Badajoz

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Badajoz como ciudad?

–Badajoz me encanta como ciudad. La conocía, pero no tanto y todavía no la conozco del todo. Me gustaría conocerla más y mejor. Pero tengo un problema, digamos geográfico, porque vivo entre España y Estados Unidos y desgraciadamente las comunicaciones con Badajoz no son muy buenas. Hay una buena carretera, pero a nivel de tren y avión los fines de semana está un poco complicado y eso es una dificultad para estar ahí en el día a día, de poder haber estado más. Me hubiera gustado estar más involucrado en el día a día, pero al final no he podido estar tanto en Badajoz como me gustaría, pero estoy convencido de que la voy a conocer más y mejor. Hasta ahora todo el mundo me ha tratado fenomenal, he comido muy bien, me encanta la comida de aquí, me lo he pasado muy bien, la gente es maravillosa y estoy haciendo muy buenos amigos aquí, así que por mi parte creo que es todo positivo y optimista.

APOYO EMPRESARIAL «En Miami aprovecho para buscar alianzas internacionales» Colate Vallejo-Nágera Vicepresidente del Badajoz

–Por último, ahora que está por Miami, ¿se pone mucho la camiseta de Badajoz por allí?

–Algunos amigos se la han puesto. De hecho, ayer por ejemplo tuve una reunión con una empresa americana que estaba interesada en colaborar con nosotros, porque también aquí aprovecho para buscar algunas alianzas internacionales. Al final el fútbol se ha convertido en un negocio global y hoy en día está todo muy internacionalizado. Ojalá podamos conseguir apoyos también. El Badajoz es, llamémosle, una marca histórica, es un equipo histórico y no merece estar donde está, pero si todos nos unimos y todos aportamos, creo que pronto podremos estar donde merecemos.