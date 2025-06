El Llerenense se lleva su gloria a Asturias

El Llerenense aparta al Badajoz de su objetivo de ascenso y se cuela en la final nacional para vovler a Segunda RFEF. El equipo de ... Juan García remontó el 1-0 de la ida y se jugará ante el Lealtad, ganador de la fase en el grupo asturiano, una plaza de ascenso. El Fernando Robina resultó clave en la remontada del conjunto de la Campiña Sur, que igualó la eliminatoria con un gol de penalti de Álvaro Cordero en el 45. Un tanto de Canty en el tiempo añadido evitó que hubiera prórroga y dejó en la cuneta a un Badajoz que tendrá que penar otra temporada más en Tercera.

Pese al resultado favorable de la ida, el conjunto capitalino salió muy conectado al partido. Nada más comenzar, Borja Domingo tuvo el 0-1 con un remate escorado que taponó muy bien Llera. Poco después, el Badajoz hizo trabajar de nuevo al guardameta zafrense, esta vez tras un ajustado disparo de Bermu desde la frontal del área. Los pupilos de David González estaban cómodos sobre el sintético del Fernando Robina. No volvió a haber oportunidades claras, pero la sensación era que el Badajoz tenía el dominio y entereza para resistir las embestidas locales.

LLERENENSE César Llera; Javi Duro, David, Kaká (Konaté, min. 96), Mario Luis; Luis Nicolás (Juanan, min. 98), Aitor Brito (Mario Tomé, min. 82), Arhoun (Imad, min. 98); Dani Martínez, Álvaro Cordero y Víctor Sánchez (Canty, min. 82). 2 - 0 BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús, Lobato, Álex Herrera (Dani Cordero, min. 53); Jorge Barba (Ginés, min. 94), Bermu (David Grande, min. 94), Fran Miranda, Gustavo; Álex Alegría (Santi Luque, min. 60) y Borja Domingo. GOLES 1-0: Álvaro Cordero, de penalti, min. 45. 2-0: Canty, min. 92.

ÁRBITRO López Jiménez (Navalmoral de la Mata). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Santi Luque y a los locales Canty, Javi Duro y Mario Luis.

INCIDENCIAS Fernando Robina, lleno absoluto con unos 1.800 espectadores, 500 desplzados desde Badajoz.

Sin embargo, a partir del ecuador del primer acto, el partido cambió. El Llerenense dio un paso adelante y la escuadra de González comenzó a sufrir las acometidas del conjunto blanco por ambas bandas, principalmente a cargo de un omnipresente Arhoun. En el minuto 30, un centro del propio extremo no lo pudo rematar Víctor Sánchez debido al agarrón de un defensor. Los jugadores de Juan García reclamaron airadamente la pena máxima, pero, para sorpresa de los presentes, el colegiado no decretó nada punible.

Diez minutos después, y en una nueva internada de Arhoun, el árbitro sí que señaló el punto de penalti tras un toque por detrás de Álex Herrera. Álvaro Cordero, el pichichi del Llerenense, no perdonó desde los once metros y puso el 1-0 ya cumplido el 45, lo que suponía la igualdad en el global de la eliminatoria. Se llegó así al descanso, con un Llerenense con la moral por las nubes y con Badajoz que, pese a no haber estado mal, ya no tenía la ventaja.

La segunda mitad se inició con las mismas sensaciones con las que había finalizado la primera. El Llerenense se mostró valiente e incisivo, mientras que el Badajoz esperó algo más replegado. Sin embargo, más allá de tímidos intentos, el marcador no estuvo cerca de moverse. Arhoun siguió siendo un quebradero de cabeza para el cuadro capitalino, que no encontró la forma de pararle. El partido, ligeramente inclinado en favor del cuadro de la Campiña Sur, siguió cerrado y con pocas ocasiones. Ambos equipos parecían destinados a jugar la prórroga y el miedo a no recibir un gol se percibía claramente. Los entrenadores, por su parte, movieron fichas en busca de algo que cambiase la tónica de la contienda.

La entrada al campo de Santi Luque aportó dinamismo al Badajoz, pero no hubo la claridad necesaria en las aproximaciones. Borja Domingo lo intentó en dos ocasiones, pero sus disparos se marcharon lejos de la portería defendida por Llera.

Al Llerenense, por su parte, también le faltó el acierto necesario en los últimos metros. Arhoun trató continuamente de nutrir de balones a Álvaro Cordero, pero la zaga de la escuadra de González estuvo muy atenta para desbaratar todas las opciones.

Sin embargo, en uno de los numerosos centros al área realizados en el segundo tiempo, el Llerenense encontró el premio ya en el tiempo de compensación. Arhoun sirvió un precioso envío desde la izquierda para que Canty, de cabeza, rematase abajo y desatase la locura en el Fernando Robina. Era el minuto 92 y el golpe recibido por el Badajoz le dejó sin capacidad de reacción. El partido finalizó con drama para las huestes de David González y fiesta local, que espera prolongar en la eliminatoria contra el Lealtad.