El Badajoz pide perdón a la afición y garantiza la continuidad del club

La propiedad del Badajoz reaccionó rápido tras consumarse el gran fracaso de temporada y apenas una hora después de ser eliminado de la lucha por ... el ascenso por el Llerenense emitía un comunicado oficial para pedir disculpas a la afición. «Os pedimos perdón. Porque sois el alma de este club, y en muchas ocasiones no hemos sido capaces de daros la alegría que merecíais. Sentimos el peso de la decepción y compartimos vuestra frustración. Vuestra fidelidad, jornada tras jornada, ha sido un ejemplo de lo que significa ser del Badajoz: pasión, compromiso y orgullo».

Desde el Nuevo Vivero asumen haber fallado a la afición por no cumplir con la premisa de ascender. «El objetivo de devolver al Club Deportivo Badajoz a Segunda RFEF no se ha cumplido, y eso duele. Duele tanto como sentir no haber estado a la altura de vuestra entrega, vuestro aliento incansable y vuestro amor incondicional por este escudo».

Lanuspe hace examen de conciencia y reconoce su responsabilidad para analizar lo sucedido y corregir errores. «Este club no se resigna y ya estamos trabajando para levantar la mirada y construir un proyecto que nos devuelva la ilusión». En ese punto, los máximos accionistas garantizan la continuidad del club en Tercera. «Vamos a corregir lo que se hizo mal. Vamos a renovar nuestras energías, a reforzar nuestra estructura y a diseñar una temporada que esté a la altura de lo que merecéis. Porque lo que nos une es más fuerte que cualquier resultado: nos une una historia centenaria, un escudo que late con fuerza y una afición que nunca se rinde».

Y se despedía con un agradecimiento. «Gracias por no soltarnos la mano. Gracias por seguir creyendo. Juntos volveremos a soñar. Y esta vez, lo haremos más fuertes».