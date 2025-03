La justicia ordinaria rechaza el recurso y mantiene al CD Badajoz en Tercera

Si al Badajoz le costaba un mundo en los últimos tiempos ganar sobre el terreno de juego, mucho más ante las autoridades federativas o en ... los juzgados, donde acaba de recibir otro revés por el que seguirá con sus huesos en la Tercera División. En este caso de la justicia ordinaria, la vía escogida por el club blanquinegro ante lo que entendía como una injusticia al serle denegada la plaza en Segunda RFEF del Ursaria que quedó vacante. El Juzgado de lo Mercantil 1 de Badajoz ha desestimado el recurso del CD Badajoz, que solicitaba su auxilio para la revocación de la resolución del juez de Competición de la Federación Española de Fútbol, que dejaba dicha plaza en manos del Móstoles y se la denegaba a la entidad pacense por encontrarse inmerso en el proceso de concurso de acreedores, actualmente en fase de convenio.

La jueza recoge en su providencia que la sociedad se halla en convenio, por lo que debe aplicarse el artículo 394 del TRLC (el texto refundido de la Ley Concursal), por el que «desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, que quedarán sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio». Es decir, la jueza, como añade en la resolución publicada en el twitter (X) @albnumancia, carece de competencia para conocer cualquier cuestión de la sociedad. Con el convenio, la supervisión judicial o ese amparo del administrador concursal quedan en un segundo plano en función de lo que establezca el mismo convenio.

Ante la resolución del juzgado cabe recurso de reposición, que se presenta ante el mismo órgano judicial en el plazo de cinco días. Cuestionado sobre este asunto, el CD Badajoz de momento no emitirá ningún comunicado.

Un Badajoz que desde el primer momento mostró su disconformidad con Competición, organismo de la RFEF, cuando decretó que la plaza del descendido en los despachos Ursaria no se dirigía al Nuevo Vivero. «Esta decisión no solamente es sumamente injusta sino que infringe gravemente la legislación vigente por lo que, al agotar la vía federativa, el club iniciará las acciones legales oportunas contra la RFEF ante los juzgados y tribunales en defensa de sus derechos e intereses legítimos», es decir, el Badajoz se pondría en manos de una justicia ordinaria que de momento le da la espalda. Tal vez el mismo juzgado mercantil no era el más apropiado para conocer y decidir sobre este asunto teniendo en cuenta la peculiar situación del club extremeño.

El Badajoz, descendido en el mismo grupo que el Ursaria, defendía que tenía mejor derecho para ocupar esa vacante, y más cuando el Llerenense, el otro involucrado en el mismo grupo, confirmó que los más de 200.000 euros de aval necesarios para hacer optar a dicha plaza era demasiado peaje. Fueron muchos los clubes que se lanzaron a la conquista del hueco del Ursaria y encima el Leganés B reclamó la pérdida de todo derecho deportivo albinegro debido al proceso concursal, algo que sí fue contemplado por el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol. Toledo o Manchego, entre otros, también se apuntaron a la caza de la plaza que finalmente recaería en el Móstoles. Una noticia que llega a falta de menos de tres semanas para el inicio de una temporada que el Badajoz sigue preparando con el amistoso de este miércoles en el Municipal de Calamonte ante el cuadro local a las 20.30 horas.

Y para más inri, a todos los clubes que depositaron los 208.000 euros exigidos para poder optar a la plaza se les ha devuelto ese dinero, salvo al ganador Móstoles, pero no en el caso del Badajoz, ya que pesa sobre él un embargo que Hacienda hizo efectivo, por lo que el club se quedó sin plaza y sin dinero. Porque los despachos son más complicados que el césped.