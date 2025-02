La hora de Borja Domingo en el Badajoz

Una vez despejado cualquier conato de duda sobre la formación táctica, con el 4-2-3-1 como vestigio del pasado tras ampliar una nómina de delanteros que habilita con plenas garantías el 4-4-2, todo apunta a que este domingo, en el regreso ... del Badajoz al Nuevo Vivero (16.30 horas) frente al Diocesano, Borja Domingo acompañará a Álex Alegría en la punta de lanza. Después de que este lunes cristalizaran los trámites para inscribir al delantero valenciano, Luis Oliver Sierra tiene vía libre para alinear al flamante fichaje invernal, que apareció como una oportunidad única de mercado tras su rescisión con el Don Benito.

En la rueda de prensa de este viernes, el técnico blanquinegro se deshizo en elogios sobre su actitud, «tenía ofertas de superior categoría por más dinero, la implicación y el compromiso se le presuponen». Y destacó cuestiones más allá de las puramente futbolísticas, que tanto precisa el conjunto pacense para escenarios hostiles, «es temperamental, tiene nervio competitivo y no sabe hacer las cosas a medias». Además, resalta que desde un primer momento manifestó sus ganas de pelear por los objetivos, «ha venido plenamente convencido del proyecto, de ser la pieza que nos falta para competir por el campeonato y está involucrado al mil por cien desde el minuto uno».

Su concurso era más que una posibilidad en cuanto su ficha estuviera operativa, pero aún más tras la actuación de su equipo el pasado sábado en Llerena, que motivará permutas. «Después del descalabro de la semana pasada los once pueden cambiar, evidentemente es un delantero fundamental para nosotros, tiene muchas posibilidades de jugar pero hasta mañana no decidiré, manifestó el preparador aragonés. Las opciones del ariete de Requena se incrementan por un lado teniendo en cuenta la sequía goleadora que atraviesan tanto Álex Alegría (aunque es poco probable que sea el sacrificado) y Montori, que tiene más papeletas de quedarse fuera en el casting de las dos plazas en la punta de lanza. Además, el otro competidor por uno de esos puestos, David Grande, no estará disponible para este encuentro y previsiblemente se quede fuera de combate un par de semanas tras sufrir el pasado lunes una pequeña rotura muscular. El futbolista madrileño se une a las bajas de Sergio Tienza, Fran Miranda y Álex Herrera, los dos últimos sancionados.

Solicitud de liquidación

El técnico del conjunto extremeño no se mordió la lengua al referirse a la nueva solicitud hace apenas unos días de la apertura del proceso de liquidación por parte de la Seguridad Social . «No sabemos por qué no ha aceptado los avales, porque son propuestos por el administrador concursal y en otras comunidades con otra Seguridad Social ha funcionado sin problemas».

Pese a ello, se mostró muy tranquilo, «por suerte ellos proponen y los jueces disponen, tanto la judicatura como el administrador están convencidos de que el club es perfectamente viable, está vivo, genera gastos en seguros sociales y en Hacienda que están al día; solo está pendiente de negociar la deuda antigua para pagarla». Y fue taxativo a la hora de afirmar que «no hay ningún riesgo de que el club entre en liquidación».

Al tiempo que volvió a lanzar mensajes a los detractores, a los que responsabiliza de generar un ambiente tóxico alrededor del Badajoz. «La gente está empeñada cada dos por tres en montar un incendio, tienen sus palmeros y voceros en las redes sociales para hacer de todo un mundo, un día más en la oficina», espetó.