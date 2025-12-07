Otro gol de Borja Domingo y los tres puntos de vuelta a casa

El Badajoz, con otro gol de Borja Domingo, logró un triunfo vital en un encuentro lleno de tensión. El triunfo acerca al equipo blanquinegro ... a solamente cinco puntos de los puestos de playoff y reafirma el buen arranque del proyecto de Miguel Ángel Ávila.

El Montehermoso, dirigido por un debutante, Samuel Pérez, comenzó entre dificultades y obligado a resistir, aunque intentó buscar sus opciones mediante las transiciones y el trabajo por las bandas. La segunda mitad estuvo marcada por ocasiones clarísimas, expulsiones y acciones al límite, pero la mayor solidez y el oficio de la escuadra pacense terminó inclinando una batalla intensa hasta el último suspiro.

El choque arrancó con complicaciones para el Montehermoso, que desde el inicio tuvo que achicar ante el empuje del Badajoz. Borja Domingo lo intentó en el área, decidido a mostrar que su equipo quería sumar lejos de casa. El sistema de Samuel Pérez, un 5-3-2 con carrileros muy activos, buscaba sorprender a un Badajoz que apretaba arriba con mucha agresividad. Brendon, meta local, estuvo cerca de meterse un balón en propia portería, mientras Theo aparecía como el hombre más vertical del conjunto anfitrión.

El Montehermoso buscaba la contra por la banda de Theo, pero el Badajoz mordía cada vez más. Y Borja Domingo aprovechó un error defensivo para plantarse ante la meta y definir con acierto, a los 18 minutos, para subir al marcador el único gol del partido. La segunda ocasión fue local y llegó en una jugada a balón parado en la que Theo remató a media altura un envío templado que podría haber supuesto el empate. En el otro lado del campo, Froilán cortaba con solvencia y Pavón respondió con un disparo alto que evidenció que el Badajoz no se conformaba con el 0-1.

La segunda mitad arrancó con el elenco de Ávila desatado. Jorge Barba se encontró con el larguero y Bermu, en el balón recibido del rebote, volvió a estrellar la pelota contra el palo. Fran Miranda, el mejor del encuentro, seguía dominando la medular con autoridad. Borja Domingo tuvo otra oportunidad muy clara, pero picó el balón en lugar de dirigirlo, mientras Bermu continuaba generando peligro en cada acción en la que el cuero pasaba por sus botas.

MONTEHERMOSO Brendon; Froilán, Mata, Jairo, Theo, Ange; Alexander, Vaquero (Frank, min. 75), Álex Labrador (Momah, min. 61); Luis y Chico (Mora, min. 61). 0 - 1 BADAJOZ Alonso; Álex Galán, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Pedro Pata; Pavón (Barrena, min. 70), Fran Miranda, Gustavo Quezada, Bermu; Jorge Barba (Adri Escudero, min. 87) y Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 77). GOL 0-1: Borja Domingo, min. 18.

ÁRBITRO Cuadrado López-Romero. Expulsó por doble amonestación al jugador local Alexander (65) y con tarjeta roja directa al visitante Barrena (80). También mostró cartulina amarilla a los locales Froilán, Momah, Ange y Jairo, y a los visitantes Borja Domingo, Fran Miranda, Lobato, Bermu y Alonso.

INCIDENCIAS Complejo Polideportivo de Montehermoso, 600 espectadores.

Los locales tenían que reaccionar y Samuel Pérez comenzó a mover el banquillo para reactivar a sus pupilos. Theo conectó con Luis en una jugada peligrosa, pero Lobato cortó con precisión. El zaguero local Ange protagonizó una acción al límite que rozó la expulsión y poco después entraron refuerzos de los locales para imprimir velocidad en los metros finales. El equipo cacereño trataba de reaccionar, colgando balones que el meta Alonso y Jesús Sánchez, liderando la defensa, se encargaban de despejar. Sin embargo, cuando más crecía el conjunto local, llegó la segunda amonestación de Alexander, que dejó al Montehermoso con diez jugadores para los últimos 25 minutos. Más tarde, Bermu volvió a probar con un disparo demoledor que Brendon desvió con una mano milagrosa tras un despeje fallido de Ange. Los nervios crecieron y Barrena terminó expulsado por protestar, igualando fuerzas. En la acción posterior, Fran Miranda estrelló un remate en el larguero, aunque estaba en fuera de juego.

En los compases finales, el Badajoz supo manejar el ritmo, mostrando la solidez que está caracterizando la nueva etapa de Miguel Ángel Ávila. Mora y Momah combinaron con peligro, pero Adri Escudero defendió con temple para evitar que los locales pudieran empatar. Y cuando parecía que ya no habría más sobresaltos, el partido se encendió de nuevo. Lobato sacó sobre la línea de gol una llegada clarísima del conjunto cacereño en las botas de Frank, que seguidamente falló otra clara opción, enviando por encima del larguero un remate franco dentro del área que pudo cambiarlo todo.

Un final vibrante y con suspense que no alteró el marcador y que dejó al Badajoz más vivo que nunca en la lucha por el playoff, mientras el Montehermoso se marchó con la sensación de haber estado cerca de algo más.