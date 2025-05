El Badajoz reactiva la ilusión con un empate de coraje

No fue el resultado deseado, pero sí las sensaciones con las que se consiguió un empate, insuficiente, sí, pero que refuerza la confianza del ... equipo y reactiva la ilusión de la grada. Este lunes se clebró el sorteo para el emparejamiento de la fase nacional por el ascenso a Segunda RFEF y el representante extremeño se medirá al asturiano con la ida en casa el 14-15 de junio y la vuelta el 21-22 en Asturias.

El equipo blanquinegro jugó con diez desde el minuto 15 y a pesar de quedarse en inferioridad y la tensión de lo mucho que está en juego supo anular al Azuaga. Solo la falta de pegada le privó de haber dado el primer golpe a la eliminatoria. El Badajoz recuperó esas señas de identidad que tanto aplaude el Nuevo Vivero. Los pacenses sacaron su coraje y ese amor propio que parecían escondidos esta temporada para lanzarse a por el partido. La afición supo reconocerlo. «Han sacado la garra, su personalidad, el liderazgo que tienen y han conseguido dominar a un equipo que desde el minuto 15 estaba con uno más. A partir de ahí las ocasiones las hemos tenido nosotros como para poder llevarnos algo de renta para la vuelta», sostenía David González.

La expulsión de Ginés González tuvo un efecto de revulsivo en el equipo pacense y de conexión con la grada que enchufó a los jugadores. «Cuando todo te va contra corriente han sacado la garra de este equipo y hemos visto cómo el estadio latía por sí solo, hemos conseguido que haya una comunión brutal», apuntaba David González. Esa acción encendió la caldera del Nuevo Vivero que ejerció como una olla a presión. «El entorno y el contexto les ha pasado factura, se han sentido más incómodos y nosotros nos hemos crecido y hemos tratado de ir a por el partido sabiendo que cometíamos ciertos riesgos, sobre todo atrás», explicaba el preparador navarro.

El Badajoz carga contra el árbitro

La temprana expulsión de Ginés González condicionó el duelo y el Badajoz cargó contra el árbitro a través de un comunicado, en caliente, nada más concluir el choque en el que ponía de manifiesto «la más absoluta de las repulsas por la injusta expulsión de uno de nuestros jugadores, haciendo que el equipo jugara 85 minutos con diez y contra doce». Y apuntaba a una intencionalidad en la designación. «Los protagonistas son los jugadores, no los árbitros, y creemos que el Comité de Árbitros Extremeño, (dirigido desde Mérida), no mandó al trencilla adecuado para una eliminatoria tan importante para todo el fútbol extremeño. No queremos pensar que desde las altas instancias intenten desestabilizar a nuestro equipo para no lograr el ansiado ascenso». El técnico David González, en cambio, fue más elegante y no quiso buscar excusas en el arbitraje. «La acción no la he visto repetida. Desde mi posición me parece que ha sido muy inteligente el jugador. Son detalles que marcan la diferencia».