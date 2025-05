El Badajoz se queda sin la ansiada plaza en Segunda RFEF

J. P. Badajoz Lunes, 22 de julio 2024, 20:17 | Actualizado 22:20h. Comenta Compartir

El culebrón del verano 2024 llegó a su fin. El Badajoz se queda en Tercera RFEF y ya puede poner todos sus sentidos en rematar ... su plantilla para volver a Segunda RFEF en los terrenos de juego. La plaza del Ursaria recae en el Móstoles. Así se lo comunicaba en la tarde del lunes la RFEF a los clubes interesados en optar a la vacante en la cuarta categoría nacional. La resolución del Juez Único de Competición no Profesionales es clara al respecto y considera que el Badajoz pierde su mejor derecho deportivo al estar en situación concursal. «El artículo 215.4 del Reglamento General –precepto expresamente identificado como aplicable en la circular nº 25 en relación con los criterios para determinar los mejores méritos deportivos para la cobertura de esta vacante– establece lo siguiente: Los clubes en situación de concurso de acreedores, perderán su mejor derecho deportivo en beneficio de los que no se encuentren en la citada situación, y dentro de los que se encuentren en situación de concurso de acreedores, tendrán mejor derecho, los que tengan el convenio de acreedores aprobado judicialmente, sobre los que no lo tengan», recoge la circular enviada a los clubes.

El Badajoz recurrirá El Badajoz emitía a última hora de la noche un comunicado en el que anunciaba su intención de presentar recurso. «El club va a recurrir esta decisión que considera ilegal y que ha sido forzadamente retorcida contra el espíritu y la letra de las leyes de superior rango que indefectiblemente la RFEF debe acatar». El Juez Único reconoce el mejor derecho deportivo del club blanquinegro al ser el único de los solicitantes que depositaron los 208.541,57 euros en pertenecer a los descendidos del mismo grupo 5 que el Ursaria. Pero una reclamación por parte del Leganés B sobre la situación concursal del Badajoz motivó a estimar su alegación y quitarle el derecho preferencial. «La consecuencia no puede ser más rotunda. En aplicación de este precepto reglamentario, el CD Badajoz SAD –club que se encuentra en situación de concurso de acreedores, según consta en el Registro Público Concursal– ha de perder el mejor derecho deportivo –que ostentaba en su condición de único equipo solicitante que ocupó plaza de descenso en la misma categoría y grupo donde se ha generado la vacante– en beneficio de los demás solicitantes que no se encuentren en la citada situación. Por lo tanto, ha de estimarse la alegación del CD Leganés y, consecuentemente, declarar perdido por el CD Badajoz SAD la prioridad que podía ostentar para la cobertura de la vacante en su condición de único equipo solicitante que ocupó plaza de descenso en la misma categoría y grupo en el que se generó la vacante». El club pacense añadía en su comunicado que seguirá peleando por sus derechos. «El club continuará con la conformación final de la plantilla según los planes estratégicos decididos desde el principio. La adaptación es fundamental para la supervivencia y el Club Deportivo Badajoz no se conforma con sobrevivir: Va a salir a pelear por todo en el campo y fuera de él y fundamentalmente por sus derechos lamentablemente vulnerados en contra de las leyes que rigen la Nación española». Descartado el Badajoz, Competición concede la plaza al Móstoles como mejor clasificado en la liga regular entre los equipos de la Tercera territorial a la que pertenece el Ursaria (segundo) por delante del Leganés B y Alcalá. Para esta vacante también habían depositado la cantidad correspondiente el Manchego, Toledo, Jaén y Torre del Mar. En cambio, los otros que habían mostrado interés como Motril, Las Rozas y Atlético Marbella fueron descartados al no haber formalizado el ingreso dentro del plazo establecido. Desde el Badajoz apuntan a un supuesto amaño para beneficiar al club madrileño al considerar que esta decisión ya era conocida hace unos días. «Ya era 'vox populi' desde el miércoles pasado gracias a filtraciones y comunicados publicados y borrados, presumiblemente por el Móstoles, que son prueba de la manipulación más abyecta». Además, la RFEF hace constar los diferentes embargos que pesan sobre el Badajoz y por tanto determina que dicho depósito queda retenido por orden judicial y Hacienda. «Consta igualmente en la RFEF que por oficio recibido el 10 de junio de 2024 del Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz se comunicó haberse decretado el embargo de cualquier cantidad de la que pudiera recibir el CD Badajoz SAD de la RFEF por 5.462 euros de principal y otros 1.092,40 euros para intereses y costas de la ejecución de títulos judiciales 45/2024, también consta que, mediante mandamiento de 21 de junio de 2024 de la Tesorería General de la Seguridad Social, fue ampliado el mandamiento de embargo de créditos y derechos a favor del CD Badajoz SAD que debiese efectuar la RFEF por importe total de 85.114,23 euros y que, por diligencia de 12 de julio de 2024 de la Agencia Tributaria, se decretó el embargo de la cantidad depositada por el CD Badajoz SAD ‘para el caso de que no le sea adjudicada la mencionada vacante del equipo CDE Ursaria’». De esta forma, el Badajoz se queda sin plaza y sin el dinero depositado en la RFEF. Además, la propiedad del club también tuvo que hacer frente a sus deudas con jugadores y técnicos para levantar el embargo sobre sus derechos federativos que rondaban los 92.000 euros.

