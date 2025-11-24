El Badajoz coge aire con la llegada de Ávila

El cambio de rumbo permite al Badajoz coger aire en su travesía por intentar llegar a tiempo a buen puerto. El viento parece empezar ... a soplar a favor de los blanquinegros con la llegada del nuevo timonel al Nuevo Vivero. Miguel Ángel Ávila cumplió con esa máxima de 'entrenador nuevo, victoria segura' para taponar la vía de agua y afrontar estos primeros días de navegación con algo de tranquilidad para que su mensaje cale entre su tripulación.

El técnico cacereño tiene ahora dos semanas para trabajar con calma gracias al parón liguero de este fin de semana por la Copa de las Regiones de la UEFA. Le vendrá bien esta mini-pretemporada para adaptarse a la exigencia que requiere capitanear un buque de la dimensión del Badajoz y transmitir sus conceptos.

El equipo pacense solventó su compromiso ante el Villanovense con una victoria por la mínima, aunque pudo ser más amplia por las ocasiones generadas y desperdiciadas. Una falta de efectividad que también arrastraba con Marrero y que sigue patente en los primeros días de esta nueva etapa de Ávila. Pero era crucial sacar los tres puntos para calmar las aguas y aprovechar estas dos semanas para trabajar sin la presión de un triunfo que se le había resistido las tres jornadas anteriores. El estreno del nuevo técnico fue esperanzador. Aunque no varió mucho en cuanto a nombres, más allá de la entrada de Pavón por Álex Alegría al estar tocado, el Badajoz se mostró más cohesionado en todas sus líneas y sólido atrás.

Ávila también se ha encontrado en su primera semana con los mismos contratiempos que padecía su antecesor en el tema de las lesiones. Álex Alegría se quedó en el banquillo por unas molestias sin llegar a jugar y el portero Sergio Tienza se tuvo que retirar a los doce minutos por lesión. Esto propició el debut esta temporada de Alonso y que ya hayan participado todos los jugadores de la primera plantilla del Badajoz.