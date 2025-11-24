El Badajoz lanza el abono de la segunda vuelta con 2x1 hasta el viernes

El Badajoz aprovecha la semana del 'Black Friday' para lanzar su campaña de abonos de la segunda vuelta y lo hace con una promoción de ... 2x1 los días 26, 27 y 28 de noviembre. La venta de los nuevos abonos comenzará este miércoles en horario de oficina de 10.00 a 14.00 horas y hasta este viernes también de 18.00 a 20.00 horas.

Otra de las ofertas que se puede disfrutar con este abono es que también incluye los dos últimos partidos de la primera vuelta que el equipo blanquinegro jugará ante el Jaraíz y Calamonte, dos encuentros que supondrán la despedida en casa de 2025 y el primero del nuevo año 2026. Este nuevo carnet también incluye el acceso a los partidos del filial, femenino y el juvenil de División de Honor.

Los precios para adultos son de 28 euros en Grada de Animación, 35 en Fondo, 55 en Preferencia, 100 en Tribuna Lateral y 110 euros en Tribuna Central. El público juvenil (nacidos entre 2008 y 2012) será de 20 euros en Grada de Animación, 23 en Fondo, 30 en Preferencia, 55 en Tribuna Lateral y 60 en Tribuna Central. El Palco VIP queda en 380 euros y el abono infantil (2013 y 2020) en 5 euros en cualquier zona del estadio.

El club blanquinegro también ofrece descuentos a aquellas personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Para poder disfrutar de esta ventaja se deberá acreditar con el documento correspondiente esta condición en el momento de tramitar el abono. El descuento será del 20% del importe del abono.

Para aquellas personas con movilidad reducida el precio de este nuevo carnet será de 40 euros. Deberán ocupar la zona del campo acondicionada para tal uso en Tribuna. En caso de necesitar un acompañante, éste se beneficiará de un descuento del 50% en el precio del abono de Tribuna. Ambos deberán tramitarse de forma simultánea.