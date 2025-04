Zubimendi asume el timón de La Roja

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 9 de octubre 2024, 13:43 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

Relevo obligatorio a cargo del timón de la selección española. La lesión de Rodri en el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha deja el decisivo rol de mediocentro en manos de Martín Zubimendi, llamado a ser el sustituto natural del madrileño mientras se prolongue su notable ausencia. Consciente del sustancial cambio en su jerarquía dentro de La Roja, el jugador de la Real Sociedad asume el desafío aunque sin adelantar acontecimientos, desde la prudencia que preside su carácter.

«No quiero anticipar nada, al final es el míster el que decide y estamos dos para esa posición. Es una pena que sea por una lesión y más cuando además de trata de un jugador vital para esta selección, pero ahora se abre una ventana y habrá que cumplir con ella», valoró sobre su nueva situación el donostiarra, que puso en valor a su escolta en el puesto, Aleix García, pero también recogió el guante. «Intento evadirme de todo eso, somos varios los que pueden cumplir con la función que deja Rodri y de momento no se ve claro el sustituto», insistió, cuestionado por el peso de la responsabilidad, Zubimendi, «un tío de equipo» como Iniesta, al que elogió por su fútbol pero sobre todo por su forma de ser.

Por lo pronto cuenta con la confianza plena de Luis de la Fuente, que puso al txuri urdin por las nubes durante la comparencencia en la que anunció su convocatoria, calificándolo como «el segundo mejor jugador del mundo» en su posición. «Siento agradecimiento y sobre todo siento la confianza que me da y demuestra. Me dio la oportunidad de debutar y estoy muy agradecido», señaló en cuanto a su buena relación personal con el seleccionador.

El centrocampista asimila todavía, con el poso del tiempo transcurrido, la dimensión del triunfo en la Eurocopa, algo de lo que los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja solo fueron plenamente conscientes a su regreso a España. «Suele pasar a muchos jugadores, cuando va pasando el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido. Me ocurrió sobre todo al llegar a Madrid, porque ves las caras de la gente y lo notas», recordó con una expresión de satisfacción.

Conocedor de primera mano de las cualidades de Sergio Gómez, el último en llegar a La Roja tras la baja por lesión de Nico Williams, Zubimendi no escatimó elogios para su compañero en la Real Sociedad: «Me alegro mucho de que haya venido, se lo merece porque en poco tiempo en la Real ha demostrado muchas cosas, ha caído de pie. Un jugador muy completo, versátil, técnicamente de muy alto nivel y descarado».

Violencia y lesiones

Testigo de primera mano de los incidentes con los ultras del Anderlecht en el duelo de la Real ante el conjunto belga en la Europa League, y también de los cánticos contra Griezmann en Anoeta, el centrocampista vasco no dudó en condenar este tipo de actitudes. «Son cosas que no pueden pasar. Cuando pasa en tu casa te afecta más. Estábamos en el campo viendo lo que pasaba y lo comentábamos. No sé de quién es la responsabilidad, pero es algo que hay que evitar», valoró sobre los incidentes violentos relacionados con el fútbol, una lacra demasiado extendida en los últimos tiempos.

La saturación del calendario y la consecuente proliferación de lesiones entre los futbolistas de máximo nivel fueron otros de los asuntos que trató Zubimendi, plenamente consciente del problema aunque todavía no seguro de la hipotética solución. «No sé si la solución es la huelga. Está claro que es un problema y que hace falta una solución, para la salud de los jugadores y el espectáculo», señaló.