Unai Simón saca las garras: «Dudar de Iñigo Martínez es una falta de respeto»

La portería de la selección española recupera a su león, que no tardó en sacar las garras para responder a quienes acusan a Iñigo Martínez de haberse borrado de la convocatoria de La Roja. «Lo he leído y me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, me parece una falta de respeto poner no solo en duda al jugador sino también al cuerpo médico del Barcelona. Iñigo Martínez no se merece lo que se está diciendo de él», atajó Unai Simón con la misma contundencia con la que se apresta a volver a defender la meta del combinado que dirige Luis de la Fuente.

El regreso de Unai Simón a una convocatoria de La Roja ocho meses después amenaza con desplazar de nuevo al banquillo a David Raya, quien sobresale en el Arsenal y respondió con creces al formidable reto que suponía cubrir la ausencia por lesión de un guardameta que brilló en la Eurocopa celebrada el pasado año en Alemania, pero que ve cómo su continuidad bajo palos se tambalea por el retorno de quien siempre ha sido uno de los pretorianos de Luis de la Fuente.

«No hemos hablado de si seré titular, pero no me quita el sueño. Cualquiera de los tres podemos jugar y hacerlo muy bien», aseguró el de Murgia este martes en la comparecencia que efectuó ante los medios de comunicación, en la que se mostró predispuesto a todo. «Me encuentro bien, mucho mejor que al final de la temporada pasada. Fue una barbaridad lo que hacíamos con la muñeca en la Eurocopa. Cuatro meses son mucho tiempo en el fútbol, pero en el de la cirugía es un plazo muy corto. No tengo ningún impedimento para competir», arguyó.

La operación en la muñeca derecha a la que se sometió Unai Simón al término del Europeo que coronó a España mantuvo al cancerbero del Athletic cuatro meses alejado de los terrenos de juego. No entró en una convocatoria de Ernesto Valverde hasta el pasado 24 de noviembre y volvió a ponerse los guantes por primera vez para un partido oficial cuatro días después, cuando completó íntegro el encuentro disputado en San Mamés frente al Elfsborg, correspondiente a la quinta jornada de la Europa League. Un retorno afortunado para su equipo por la victoria y plácido para Unai, que apenas tuvo trabajo dado que el conjunto sueco no efectuó ni un solo remate entre los tres palos.

Necesitaba rodarse, pero el Txingurri mantuvo todavía bajo palos durante algunas semanas a Julen Agirrezabala en vista del buen rendimiento que estaba ofreciendo el guipuzcoano y la necesidad de que Unai fuese entrando en materia progresivamente. El alavés encadenó dos partidos de Liga primera vez desde su vuelta a mediados de diciembre y terminó asentándose como titular en la Liga, mientras Agirrezabala conservaba los galones en la Copa del Rey y en la Europa League. Una bicefalia que Valverde ha mantenido hasta la fecha. La competencia en el Athletic ha servido para reforzar a dos guardametas de plenas garantías. Ahora la pelota pasa a Luis de la Fuente, cuya decisión parece cantada.

Unai regresa a la selección con trece partidos a sus espaldas en lo que va de curso y un saldo de once goles encajados. Con La Roja su bagaje es de 46 internacionalidades y 35 tantos recibidos. Quince de esas apariciones con la casaca nacional las ha efectuado a las órdenes del actual seleccionador absoluto, quien ya le tuvo a su cargo en la sub-21 y siempre ha cerrado filas con su cancerbero de referencia.

Ambición máxima

Al margen de esa lesión en la muñeca que llevó al primer plano a David Raya, las suplencias de Unai Simón en la etapa de Luis de la Fuente como timonel de la selección han sido anecdóticas, casi siempre en partidos en los que España no se jugaba nada, como los amistosos frente a Colombia y Andorra que sirvieron para preparar la última Eurocopa o el duelo contra Albania en el Europeo que pilló a La Roja ya clasificada para octavos. En las ocasiones de postín no ha habido color: Unai siempre ha sido intocable cuando ha estado en plenitud de facultades físicas. Así ocurrió en la Eurocopa y también en la 'final four' de la Liga de Naciones disputada en junio de 2023, cuando su actuación en la tanda de penaltis resultó decisiva para que España se ciñese la corona al atajar dos lanzamientos de Croacia en el pleito con el título en juego.

«Al principio parecía que no se le daba mucha importancia a la Liga de Naciones, pero la competitividad es de máxima importancia. No sé si está al nivel que una Eurocopa, pero solo por los enfrentamientos que hay este vestuario le da mucha importancia. Queremos demostrarle a Europa y a todo el mundo que somos una selección que podemos ganarle a cualquiera», resaltó Unai Simón a las puertas de una eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos que España afronta con todo el hambre del mundo. «Tenemos que pensar en grande, en revalidar el título, y para ello tenemos que hacer dos grandes partidos ante Países Bajos, que nos lo va a poner muy difícil», explicó el guardameta.

Asegura Unai Simón que los 26 internacionales que permanecen en la convocatoria han cambiado ya el chip pese a la saturación de un calendario que no deja apenas espacio para completar la transición entre el trabajo con sus clubes y la labor con la selección. «Forma parte de ser profesional», indicó con la naturalidad que le caracteriza un portero que reconoció sin embargo que el desgaste pasa factura. «Hay mucha exigencia de partidos, ya no solo por la continuidad. El ritmo al que se disputan estos partidos, la Champions, la Europa League… a los jugadores se nos exigen mucho nivel», desarrolló.