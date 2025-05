El Villanovense busca sustitutos para Josh Farrell y Joaquín Rodríguez

Como cada viernes, Alberto Cifuentes se disponía a analizar los detalles relativos al partido de este domingo; sin embargo, la actualidad manda y ese ... duelo contra el San Fernando quedó ligeramente relegado a un segundo plano. La salida de Joaquín Rodríguez, que se marcha al Lleida, se conocía minutos antes de entrar en sala de prensa y se sumaba a la de Josh Farrell de hace apenas unos días. Dos bajas sensibles al ser dos futbolistas que habían sido importantes a lo largo de la temporada.

«Tampoco podemos retener a jugadores que quieren crecer», argumentaba Cifuentes sobre la marcha del delantero galés a la Segoviana después de llevar semanas con numerosas ofertas sobre la mesa. Una situación que cree que también había afectado al rendimiento del joven futbolista. «Me alegro mucho por el chico, que conmigo ha sido importante, pero es cierto que en los últimos siete u ocho partidos ha estado algo descentrado y los números no han sido los que eran antes», lamentaba el entrenador de un Villanovense que habría recibido una pequeña compensación económica por la salida del internacional con las categorías inferiores de Gales.

De diversa manera valoró la marcha de Joaquín Rodríguez, «un jugador con mucho talento que desde el primer momento se ve que no se ha integrado bien». En ese sentido, cree que el que fuera canterano del Real Madrid se ha visto frustrado por los resultados, «ha sido un jugador importante conmigo, pero no he conseguido sacarle todo el potencial a lo mejor que él necesitaba, porque se frustraba demasiado pronto».

En ese sentido, considera positiva la salida de Joaquín al entender que esto podría motivar nuevos movimientos en el mercado invernal del Villanovense. «Tenemos ciertas cosas bastante avanzadas que seguramente entre el sábado y el lunes estén aquí con nosotros», señalaba Cifuentes, que cree que también será importante la figura del canterano Viti. «Lo hace muy bien y queremos que siempre esté con nosotros; de hecho, la semana pasada Viti iba a jugar de titular antes que Farrell, pero hay situaciones que yo no controlo y, a veces, se mira también por el cuidado del jugador», dijo sobre el juvenil de La Cruz Villanovense.

También valoró la llegada de Kevin Sánchez, «que viene con muchas ganas y mucha fuerza, es muy talentoso y creo que nos va a ayudar mucho».