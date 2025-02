La remasterización del Badajoz acelera

Manuel García Garrido Badajoz Jueves, 11 de enero 2024, 20:36 Comenta Compartir

Jugó al despiste Iñaki Alonso hace una semana cuando se le preguntó sobre el mercado invernal y la llegada de las incorporaciones. Porque, eso sí, no escondió que iban a llegar, y más de una, porque siempre se refirió a esta cuestión en plural. Lo ... cierto es que se sacó de la chistera el dato de que «en la última semana, incluso en los dos días finales, se producen no te digo el 50-60% de los movimientos más importantes, pero casi». Sin ser óbice para que sea habitual en el desenlace de una ventana atípica y plagada de asteriscos y condicionantes, de momento el Badajoz no está dejando los deberes para el final.

De esta manera, ya ha 'atado' a Álex Alegría, con el que tiene firmado un precontrato de compromiso que expira el 15 de enero por el cual, a menos que llegue una oferta del fútbol suizo, pasará a formar parte de la disciplina blanquinegra si así lo estima oportuno el entrenador pasado ese plazo. Gudi, director deportivo de la entidad, no descartaba intentar convencer al ariete placentino antes del domingo para poder contar con él de cara al choque liguero que estrena la segunda vuelta en el grupo 5 de Segunda RFEF ante el Unión Adarve. Aunque todo indica que se cumplirán los plazos y que antes del lunes no habrá ninguna noticia referente al exdelantero del Betis. La entidad pacense también se ha movido rápido para cerrar la llegada del central Javier Lizárraga, que ya se estrenó en su primera sesión en las instalaciones federativas Eusebio Bejarano con el resto de la plantilla en la mañana de este jueves, un día después de que se hiciera pública su vinculación con el Badajoz. El técnico de Durango podrá incluir al zaguero vasco en una lista en la que no ha estado en los dos últimos compromisos Moisés García, quedándose entonces sin relevos específicos del primer equipo en el eje de la defensa. Y la remasterización blanquinegra no finaliza ahí, ya que el conjunto extremeño ya tiene firmado otro refuerzo, cuyo acuerdo se hará oficial en breve, cuando resuelva su finiquito con su club de origen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión