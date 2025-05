Un puntito de esperanza

Estrella Domeque Don Benito Domingo, 26 de enero 2025, 21:30 | Actualizado 23:24h. Comenta Compartir

No fue el debut soñado porque no se logró un triunfo más que necesario, pero sí se sumó un punto que vino a dar esperanza ... a un Don Benito que cada día tiene menos, aunque parece confiar en la llegada de José Carlos Prieto. Cuando no puedes ganar, lo importante es no perder; será el pensamiento de los alicantinos. Sin embargo, es un tópico del fútbol que el Don Benito, colista, no puede permitirse por ahora.

El cambio de Juan Marrero por Prieto en el banquillo se notó ligeramente en el once inicial, aunque solo con algunas pinceladas. Rosón fue titular, algo que no ocurría desde la quinta jornada; regresó también de inicio Erik Aguado tras su lesión y Álex Benítez se puso a los mandos en la medular. La ilusión por el debut de 'Canica' pronto se trasladó también a la grada del Vicente Sanz que coreaba el nombre del nuevo entrenador, hasta ahora segundo de Marrero. Y esta vez, al contrario que frente al Torremolinos, sí hubo una comunión entre equipo y afición. Todo pese a que no fue un partido excelso ni de grandes florituras; sobre todo en una sobria primera mitad con pocos acercamientos, aunque muy claros para ambos equipos que pudieron romper la igualdad antes del descanso. Primero la tuvo el Orihuela, que dominaba el balón sin lograr inquietar el área de Sebas Gil. Pasado el primer cuarto de hora, la tuvo de cabeza Miranda rematando fuera por poco un centro desde la izquierda. El meta de La Zarza no tuvo que estrenar los guantes como sí lo hizo en el área contraria Obon, inconmensurable en el minuto 20 de juego para salvar en dos ocasiones al Orihuela. Primero, ante el remate de Osama sacando una buena mano y después con una gran estirada para repeler el disparo de Inach. Antes del descanso, Osama intentó buscar la asistencia, tras una combinación en el carril izquierdo con Rosón, pero su pase al área no acertó a rematarlo Erik Aguado. DON BENITO Sebas Gil; Razvan, Vesprini, Matheus, Emmanuel, Ponce (Gorka Iturraspe, min. 70), Inach (Dani Salas, min. 70), Álex Benítez, Rosón (Raly, min. 60), Erik Aguado (Vera, min. 60) y Osama (Tapia, min. 85). 0 - 0 ORIHUELA Obon; Toner, Álex Salto, Aschalew, Miranda, Chuli (Franco Jr., min. 64), Manu Viana (Goyo, min. 64), Kamal, Pitu (Ayo, min. 78), Loren (Isnaldo, min. 88) y Silvente. ÁRBITRO José María Aranda Delgado (andaluz). Amonestó a Emmanuel en el equipo local y a los visitantes Kamal y Álex Salto.

INCIDENCIAS Unos 900 espectadores en el Vicente Sanz. La segunda parte fue otra historia, aunque con idéntico resultado, pese al arreón final del Don Benito. De nuevo fue el Orihuela el primero en acercarse con relativo peligro, lo hizo con un remate de Pitu que terminó en el lateral de la red, en el 58. Poco después, era Inach el que remataba por encima de la portería un centro de Raly Cabral, uno de los primeros cambios de Prieto que entró en lugar de Rosón, dando también entrada en esa ventana a Vera para dar descanso a Erik Aguado. Ambos fueron revulsivos para el cuadro rojiblanco que, sin embargo, no encontraba la manera de superar a un Orihuela que supo llevar el compás del partido hasta que se descontroló en el tramo final. De nuevo, ese control del juego comandado por Kamal en el centro del campo no hacía que los de José Ramón Rodríguez parecieran cerca de poder llevarse los tres puntos. En busca de decantar la balanza, Prieto volvió a mirar al banquillo apostando por Dani Salas y Gorka Iturraspe para generar algo más en la zona de creación. En un encuentro sin concesiones en defensa, solamente al final el Orihuela pareció descoserse ligeramente. Algo que no supo aprovechar un Don Benito sin acierto. En el 84, Gorka Iturraspe desaprovechó un gran contragolpe de Raly Cabral que fue capaz de poner el pase al interior del área, pero el remate del refuerzo invernal no encontró portería. Dos minutos después, la volvió a tener el Don Benito, pero Tapia no acertó con el disparo. Y, de nuevo Obon, salvó a los suyos ya en el 87 taponando el disparo de Salas que habría supuesto un bálsamo que todavía se va a hcer esperar.

