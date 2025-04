El Coria desafía a la lógica para alcanzar la final

Juan Carlos Ramos Coria Sábado, 21 de mayo 2022, 10:04 Comenta Compartir

A cada partido que pasa, este se está convirtiendo en el más importante en la historia del Coria. Lo fue hace dos semanas ante el San Fernando, lo fue la pasada ante el Mensajero y lo será este sábado ante La Nucía (Estadio Guillermo Amor, 21.30). Y si gana este partido, lo será el siguiente, ya en la final del playoff de ascenso a la 1ª RFEF.

La lógica y los pronósticos indican que el Coria no partirá como favorito ante La Nucía. Primero, porque se enfrenta a un equipo diseñado para ascender y que llegó a jugar el título de liga en el último encuentro. Segundo, porque los alicantinos jugarán prácticamente en casa, a poco más de 10 kilómetros de su campo. Y tercero, porque a La Nucía le bastaría el empate al final en una hipotética prórroga.

Son factores que juegan a favor del equipo nuciero, pero no resta ni un ápice de ilusión a la expedición del Coria, que, tras la épica remontada de hace unos días ante el Mensajero, sabe que todo es posible. «El equipo está muy ilusionado y tiene muchas ganas de competir. No vamos de comparsa, vamos a disfrutarlo, pero como yo digo, solo se disfruta si competimos. Si nos adaptamos bien a los primeros minutos, estoy convencido de que vamos a dar mucha guerra», decía Rai Rosa antes de viajar a Benidorm.

El técnico del Coria asume su rol de candidato más que de favorito, pero no le impide reconocer que intentarán tratar de tú a tú a La Nucía: «Nos vamos a enfrentar a uno de los claros favoritos al ascenso. Está hecho para subir y tiene muy buen equipo. A nivel defensivo, es muy compacto y es muy difícil hacerle goles. Y a nivel ofensivo, tiene muchas virtudes. Domina el juego directo y el juego combinativo, tiene grandes individualidades. Y además, va a jugar como si estuviera en casa, porque va a estar muy arropado por su afición. Ellos tienen quince minutos de viaje y nosotros, nueve horas. Así es la competición y tenemos que adaptarnos a todo. Lo que tiene que primar por encima de todo es la ilusión que tiene el grupo. Tenemos que demostrar que si nos hemos metido en playoff es porque el equipo lo merecía».

La Nucía-Coria La Nucía: Jaume, José Romera, Álex Salto, Toner, Thomas Dasquet, Adri León, Miñano, Fer Pina, Javi Cabeza, Fofo y Mariano Sanz.

Coria: Álex Hernández, Carlos García, Mahillo, Rubén Alegre, Patxi Dávila, Deco, Sergio Gómez, Erik Aguado, Santi Luque, Traver e Isma Cerro.

Árbitro: Pol Godia Solé (Colegio Catalán).

Estadio y hora: Guillermo Amor, 21.30.

La Nucía no tiene secretos para Rai Rosa, ni a nivel táctico ni a nivel individual, pero cree que la clave pasa por estar a la altura de la exigencia del envite: «Son jugadores que, casi todos, han jugado en superior categoría. No vamos a descubrirlos. Pero sinceramente, lo que me preocupa es mi equipo y que no nos supere el escenario. El partido va a ser muy largo y vamos a sufrir durante muchos momentos, pero en eso estamos insistiendo, que cuando estemos sufriendo sepamos lo que tenemos que hacer y, cuando tengamos la pelota y estemos a gusto, sepamos cómo hacerles daño».

En cuanto a lo deportivo, el Coria tendrá las bajas de Pino, que ha recaído de su rotura fibrilar, y la casi segura de Dani Homet, aunque hay otros entre algodones. El resto está en disposición de vivir una jornada histórica. «Estamos aquí por méritos propios y los números nos avalan. De 34 jornadas, hemos estado 24 en playoff. El equipo se merece poder disfrutar de este playoff, poder competirlo y poder soñarlo», señala Rai Rosa.