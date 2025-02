La liga manda tras el efímero sueño copero del Don Benito

De nada vale al Don Benito fustigarse con lo que pudo ser y no fue. Atrás queda el gran gol de Javier Tapia que dio alas a los rojiblancos o el posible penalti que, quizás, habría cambiado el signo del partido. Lo cierto es que ... el Andorra se llevó el triunfo e hizo añicos las aspiraciones de un Don Benito que se volvió a quedar a las puertas de poder vivir una gran noche de Copa del Rey.

Para eso habrá que esperar y, además, no es lo urgente para los de Juan Marrero. No es para menos mirando la clasificación. Ocho puntos, en descenso y con tres derrotas consecutivas, además de un empate, en las últimas cuatro jornadas. Si hay que cambiar el signo de algo, es en la liga donde tiene que llegar el más que necesario punto de inflexión.

«La Copa del Rey es así y ahora ya a pensar en el domingo, hemos hecho un gran esfuerzo y el siguiente partido es muy importante para nosotros», explicaba tras la derrota Juan Marrero mirando ya al encuentro contra el Antoniano del domingo por la tarde en el Vicente Sanz.

Pese a todo, el técnico valenciano valoraba el buen trabajo de los suyos, «también la intensidad, hemos aguantado y presionando alto hasta el final contra un rival con muy buena salida de balón». En cuanto a lo que faltó, lamentaba «ese último pase o esa tranquilidad en el último tercio para hacer más daño».

Con tres partidos en siete días, Marrero optó por dar descanso a varios futbolistas y dar menos minutos a otros como Vera o Erik Aguado, que volvían de lesión. Otros como Matheus, Emmanuel o Borja Domingo jugaron los 90 minutos; si bien, este último no estuvo convocado contra La Unión. De cara al domingo reconoce que habrá un desgaste, pero entiende que el equipo llegará físicamente bien a este próximo compromiso liguero. «Algunos repetirán, pero no tengo duda de que no hará mella en el tema físico», concluía en sala de prensa.