Un jugador del Badajoz, imputado por un delito contra la seguridad vial

Tras el incidente que se produjo en la noche del pasado miércoles en el que se vieron implicados cuatro jugadores del Badajoz, se van ... conociendo algunos detalles pese a que el club sigue sin pronunciarse de manera oficial.

Según fuentes policiales, que han querido precisar que la información de que se trataba de futbolistas de la primera plantilla blanquinegra no parte de ellos sino del propio club a través de un comunicado, entre las 21.00 y las 22.00 (y no de madrugada, como se especificó inicialmente) del 13 de diciembre, el vehículo con los cuatro futbolistas del conjunto extremeño trata de acceder a la zona de seguridad de la Jefatura de la Policía Nacional de Badajoz, situada en la avenida Santiago Ramón y Cajal, tratando de aparcar. Uno de los implicados increpa al agente que realiza las funciones de vigilancia y que les indicaba la prohibición de estacionar en dicho emplazamiento y, por este motivo, se le sanciona por desobediencia e insultos.

Al comprobar el comportamiento de los jugadores, que se hallaban en estado de embriaguez, solicitan la presencia de la Policía Local, que realiza un control de alcoholemia al conductor, que da positivo y se le imputa un delito contra la seguridad vial, por el que el infractor tuvo que asistir a un juicio rápido que se ha celebrado en la mañana de este viernes.

Este diario contactó con el club para conocer de primera mano el testimonio sobre lo ocurrido y cómo procederá y solo han comentado que están recabando toda la información necesaria para actuar. Lo califican como hechos graves, pero hablan de prudencia a la hora de tomar decisiones al respecto.

Sobre este asunto se pronunció el entrenador del Badajoz, Iñaki Alonso, en la rueda de prensa previa al choque de este domingo ante el Sanse en el Nuevo Vivero (17.00 horas). Aunque no quiso entrar en muchos detalles, comentó que “ha habido ‘X’ jugadores que han tenido un comportamiento que no está a la altura de esta institución y lógicamente el club tiene abierto su protocolo de investigación y espero que sea un protocolo disciplinario, que es lo que toca, pero lo más importante es el domingo, hemos tenido fuegos de artificio, ya la hemos liado, hay que ser responsables de todo eso, pero en vez de hablar en redes sociales y con fotos, hacerlo en el campo, es el gran objetivo”. No quiso entrar a valorar más allá, pero sobre las posibles consecuencias fue tajante al decir que “tenemos que ser un club ejemplar”.

Resaltó que los hechos del pasado miércoles ahondan una situación delicada en el conjunto pacense, con muchas dudas en lo deportivo tras un pobre empate ante el Montijo la pasada jornada y al estar ubicados en el puesto de playout. “No está siendo una semana fácil, es así, el domingo y el lunes fueron complicados y a lo largo de la semana, como ya conocéis, se ha complicado más”.

Comentó que en la sesión de entrenamiento han estado todos, incluyendo quienes protagonizaron el incidente con la Policía, y no especificó si entrarán en la convocatoria, pero mientras la entidad no tome una determinación al respecto se está llevando con normalidad en el trabajo diario.