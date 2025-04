Intensidad sin goles en el derbi entre Villanovense y Coria

Rai Rosa: «El empate es muy justo».

El entrenador del Coria se mostró satisfecho por el punto logrado ante el Villanovense, y aseguró que «todo lo que sea sumar fuera de casa es positivo».

Rai Rosa aseguró que «el empate es muy justo», y dijo estar contento «por romper la racha de resultados negativos» y porque volvió a demostrar que el equipo «compite en todos los escenarios». Pese a esas buenas palabras, el entrenador cacereño también lamentó no haber interpretado bien el encuentro cuando los rivales se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Cortijo: «Hemos tenido que hacer alguna circulación más rápida para desgastarlos un poquito, ya que algunos de sus jugadores estaban desgastados físicamente y así hubiéramos encontrado los espacios. Siempre digo que los que deciden dentro del campo son los jugadores, y la decisión de los jugadores no ha sido la idónea en esos últimos minutos, pero aun así estoy satisfecho».

En cuanto a su expulsión en el minuto 55 de partido, Rosa aseguró no saber el motivo por el que el colegiado le mostró la tarjeta roja, y dio su versión de los hechos. «No sé por qué me ha expulsado. He cogido el balón para evitar que Moi sacase rápido y me he llevado un pequeño codazo. No lo entiendo, pero hay que aceptarlo».

Por último, el preparador visitante también habló del siguiente encuentro de los suyos ante el Mérida, donde el objetivo será «hacer bueno el punto» logrado en Villanueva de la Serena y lograr una victoria que les dé «ese puntito de confianza para mirar más arriba».