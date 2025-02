Iñaki Alonso: «Ojalá tuviera dos o tres Adri Carrasco en la plantilla»

«Cada día hay una sorpresa», resumía Iñaki Alonso en la rueda de prensa de este viernes refiriéndose a la cotidianidad de un Badajoz en el que la monotonía es un vericueto inexplorado de la cotidianidad. La tormenta deportiva, lejos de disiparse, ha estrechado el ... margen de sus isobaras merced a las últimas derrotas, con los rumores del mercado invernal como neblina pertinaz que espesa la atmósfera de un vestuario que anhela la llegada de un anticiclón clasificatorio. Sin embargo, esta semana llegó un frente de bajas presiones que ha precipitado los acontecimientos con los coletazos postreros de la borrasca Gudi. El director deportivo extremeño se despedía el jueves del conjunto blanquinegro y el técnico del equipo pacense explicaba que «mi valoración sobre él es buena, me quedo con la parte personal, me ha demostrado en el día a día que es una persona íntegra en la que se puede confiar y muy trabajadora, pero todos sabemos que esto es fútbol y estamos sometidos a los resultados».

Sobre si su salida implica que el preparador vizcaíno adquiera mayor protagonismo en la parcela de los fichajes, no entró en muchos detalles y se limitó a resaltar que el funcionamiento no diferirá mucho: «Me considero partícipe de todo lo que estamos haciendo, pero siguen estando Pato Arana, Guzmán y Lolo en la parcela deportiva y mucho no va a cambiar. Tenemos casi todos los días reuniones de planificación y valoración de situaciones y se seguirán haciendo». Sobre si está conforme con los efectivos actuales, fue rotundo, «todas las plantillas se pueden mejorar siempre».

Tras el último movimiento en el organigrama, una de las prioridades era conocer cuál es la hoja de ruta de la entidad pacense de cara al segundo tramo de esta ventana, y lo único que se puede sacar en claro es una proyección etérea, «estamos abiertos y es posible que haya alguna incorporación más, estamos en esa pelea valorando situaciones», argumentó tras insistir en que enero es un trago áspero del que espera un desenlace plácido e inmediato: «Quiero que acabe esto cuanto antes», comentó refiriéndose a la inestabilidad que genera un periodo plagado de incertidumbre e inestabilidad.

Carlos Cinta y Adri Carrasco

No en vano, dos de sus futbolistas se hallan inmersos en el ojo del huracán en cuanto a sus posibles marchas. Respecto a Carlos Cinta, que ha pedido reunirse con Juanma Barrero en el Atlético Baleares, se limitó a decir que «me gustaría que los que están siguieran porque son tremendamente importantes» y declinó centrarse en el ariete emeritense, sobre el que ya habló la semana pasada, «le necesitamos, este club apostó por él», dijo entonces.

El otro futbolista que centra las miradas es Adri Carrasco, con ofertas para abandonar la disciplina blanquinegra y sobre ese tema cerró filas no escatimando en elogios hacia el atacante madrileño, «es importantísimo, indispensable, es más, ojalá tuviera dos o tres Adris Carrasco, ese desequilibrio y ese talento». Sobre su irregularidad y un protagonismo inconsistente en el once, añadió que «cada jugador tiene su proceso y conmigo lo ha tenido. El equipo funcionaba, ganamos tres partidos y cuando iba a entrar de nuevo se lesiona aquí un sábado». En ese sentido, se mostró satisfecho por lo que ha aportado al equipo en las oportunidades que le ha brindado, «considero que he podido sacarle buen rendimiento, porque nos ha hecho dos goles y ha dado asistencias». Volvió a ser cuestionado por él y se explayó en la oda sobre sus cualidades, «para ganar partidos, campeonatos y ascender, o tienes ese perfil o es muy difícil conseguir las cosas».

En cuanto a posibles bajas para recibir este domingo (12.00 horas) al Atlético Paso, son duda Carlos Cinta, que ha arrastrado unas molestias esta semana, así como Petcoff, que no ha podido completar todas los entrenamientos tras un problema físico que sufrió ante el Unión Adarve. Algo similar ocurre con Samu Manchón, «que tiene una hernia que le da la lata y en las primeras sesiones no ha estado». Tampoco será de la partida Castri, por acumulación de amarillas.

Sobre la concurrencia de los refuerzos, Lizárraga ya fue titular el pasado domingo y Álex Alegría aparece inscrito, no así Ewan Urain, sembrando la duda sobre si podrá entrar en la lista, «que yo sepa no hay problemas, pero nunca se sabe», concluyó Iñaki Alonso.