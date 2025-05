El favorito es La Isla

R. P. y J. C. R. Mérida y Plasencia. Sábado, 26 de febrero 2022, 16:05 Comenta Compartir

Se lo tuvo hasta que recordar su mujer esta semana: hoy Juanma Barrero regresará al último campo que le vio parar. Fue hace siete febreros, cuando a los veinte minutos salió para frenar una contra y, después de que le diera un latigazo en la espalda, tuviera que coger el balón con las manos fuera del área. «¿Qué haces, Juanma?», le espetó el colegiado mientras le sacaba la roja. Se quedaba el Extremadura con uno menos y Juanma se fue dolorido y sin saber que esa sería su última acción profesional. Una hernia le retiró prematuramente del fútbol y le empujó serenamente a los banquillos. Esta tarde, en el del Mérida, regresará a aquella portería de La Isla que le vio colgar los guantes.

Un feudo que, históricamente, no se le ha dado nada bien al Mérida en sus últimas visitas, aunque hubiera llegado con mayor presupuesto y mayores ambiciones que el Coria (como hoy). Ambos llegan empatados a todo (con la diferencia de goles a favor del Mérida), con el playoff de ascenso en la mirilla final y el goal-average a favor del cuadro celeste tras el 0-1 de la primera vuelta. Y con más bajas en los locales que en los visitantes: sólo Gaspar no podrá viajar desde la capital emeritense mientras que Rai no podrá contar con los lesionados Álvaro Traver, Mancha y Carlos García y tiene entre algodones a Mahillo (tendinitis en el talón de Aquiles), Juanjo Chavalés (pubis) y Erik Aguado (isquio).

«Nos vamos a tener que adaptar a muchas situaciones. Por ejemplo, ellos lo hacen todo muy rápido: saques de banda, faltas, ataques… Eso nos va a exigir una concentración altísima durante todos los minutos de juego», subraya Juanma Barrero, que repitió en la previa la palabra concentración hasta en cinco ocasiones.

«Necesitamos una victoria para refrendar el buen trabajo que está haciendo el grupo», reclama Rai, que afronta una nueva reválida para sobreponerse a la mala racha, más de resultados que de línea de juego. Solo ha ganado un partido de los últimos cinco, que ha provocado decir adiós a la red de seguridad para seguir en puestos de playoff. «No será fácil, porque enfrente tenemos a un equipo hecho para estar arriba y la llegada de Juanma le ha situado en muy buena dinámica. Ha ganado confianza y lo está refrendando en el campo. Tenemos que jugar con mucha intensidad e incomodarles cuando no tengamos el balón».

Los 16 puntos conseguidos de los últimos 18 en juego han fortalecido posiciones como las de Artiles, Goma y Diego López en el centro del campo, aunque el discurso de Juanma Barrero es justamente lo opuesto: «Ahora tengo más dudas que cuando llegué, porque todos lo están haciendo de cine. Decida lo que decida, voy a acertar seguro en el 'once' y voy a ser injusto con el que se quede fuera de él. Tenemos competitividad interna y eso es un bendito problema para el entrenador. Y está pasando cada día en más puestos y zonas del campo. Cada vez estoy más confuso».

Además, el conjunto emeritense ya no viaja tan presionado como en anteriores salidas: está ganando, ha remontado posiciones en la tabla y un empate ya no sería un mal resultado. «No, no… pero yo voy con la intención de ganar. Después no te digo que, transcurra lo que transcurra, puedas dar por bueno el empate o no. Pero el objetivo, de inicio, es ganar a partir de hacer las cosas bien. Competir, intensidad, garra y a partir de ahí ya veremos. Sí nos hemos quitado parte de tensión, pero eso no se puede traducir en relajación».

Quien se adapte mejor a La Isla, favorito.