El Extremadura sobrevive con uno menos en la medianoche

Raúl Peña Almendralejo Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

La fiesta se quedó a medias y lo que se presentaba como una noche mágica azulgrana terminó ya entrada en la medianoche con otra cura de realidad para el Extremadura en un horario atípico. El equipo almendralejense sumó un punto y un nuevo partido en liga sin ganar. Los azulgranas hicieron méritos en los primeros 45 minutos para irse al descanso por delante, pero un gol de Hugo Díaz y la expulsión de Samu Hurtado trastocaron el encuentro de los de Cisqui que se había puesto con ventaja con un tanto de Diego Díaz. En la segunda mitad los azulgranas intentaron aguantar como pudieron el empate y lo consiguieron a base de hacer un esfuerzo físico muy grande. Los almendralejenses están quintos, pero ahora a cinco puntos del líder. Además, solo han conseguido dos puntos de los últimos doce, y ven cómo son incapaces de ganar pese a ser superiores al rival cuando estaban once contra once sobre el terreno de juego.

La primera parte fue caótica para el Extremadura. Entre los churros y el chocolate de la previa, los azulgranas pudieron darse un atracón porque tuvieron opciones de irse al descanso ganando por más de un gol, pero se marchó a vestuarios con el empate en el marcador y con un jugador menos. La expulsión de Samu Hurtado a minutos del descanso trastocó los planes de los locales, que con igualdad de futbolistas fueron mejores que el Linares.

El Extremadura está acusando en los últimos partidos su falta de acierto en la portería rival. Las ocasiones llegaban a pares durante la primera media hora de juego, pero no acababan en gol y la sensación constante era de oportunidad desaprovechada para cerrar el choque en los primeros 45 minutos.

Luis Nicolás desde fuera del área en el primer cuarto de hora, Diego Díaz con su habitual jugada conduciendo de fuera hacia dentro para después disparar a puerta o Rober Correa con un cabezazo que sacó la defensa bajo palos lo intentaron sin suerte durante la media hora de juego, pero el tanto no llegaba.

Pero tanto lo intentó el Extremadura que el gol acabó sucediendo. En una jugada con varios rechaces dentro del área el cuero le cayó a la derecha a Diego Díaz, que con un preciso pase a la red batió a Diego Barrios para poner el primero en el marcador azulgrana. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero nada más lejos de la realidad.

El Extremadura es un equipo que sufre en exceso defensivamente y de nuevo ante el Linares volvió a sucumbir a la primera ocasión rival. Hugo Díaz hizo lo que lleva haciendo durante toda su carrera, ser más listo que los defensas, para buscarse el hueco en el área y rematar de cabeza, con sus 170 centímetros de altura, para poner el empate en el marcador cuando aún se estaba celebrando el gol local en la grada.

Los locales respondieron bien al golpe recibido con otra ocasión, pero el remate de Rober Correa en un saque de esquina se estrelló en el poste. Y cuando el descanso se acercaba Samu Hurtado fue al límite en una jugada en el centro del campo y cometió falta. El colegiado no dudó y expulsó al lateral derecho del Extremadura. Una jornada más, al Extremadura se le ponía el partido cuesta arriba.

EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Rober Correa, Tala; Luis Nicolás, Robe 1 - 1 LINARES Diego Barrios; Víctor Lope, Lara, Becken, Manny (Aguado, min. 31); Joao Paulo, GOLES 1-0: Diego Díaz, min. 37. 1-1: Hugo Díaz, min. 40.

ÁRBITRO Roberto Carralero. Expulsó con roja directa a Samu Hurtado en el minuto 45.

INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 14 del grupo 4 de Segunda RFEF celebrado

En la segunda parte al Extremadura le iba a tocar sufrir y ser muy generoso en los esfuerzos si quería puntuar ante el Linares. Desde el pitido inicial del segundo acto el cuadro visitante se hizo con el control del balón y el partido se empezó a jugar en el campo del Extremadura.

El Linares, a la hora de juego, tuvo la ocasión más clara hasta el momento, goles aparte. Diego se quedó con el esférico a dos metros de la línea de gol, pero Robador se hizo gigante, achicó y paró con el cuerpo el que iba a ser el segundo gol del Linares.

Pese a la inferioridad numérica y que en la segunda mitad se iba a notar el esfuerzo realizado el jueves ante el Sevilla, el Extremadura no perdía la fe en conseguir algo más que un punto.

Con Zarfino como jugador más adelantado del equipo, los de Cisqui intentaron complicar la salida de balón del Linares y crear alguna ocasión de peligro a balón parado en la meta de Diego Barrios.

Con este panorama los minutos iban pasando, lo que beneficiaba a los locales. Además, el plan del Linares con un jugador más era colgar centros al área, donde la defensa azulgrana se hacía cada vez más fuerte para defender el resultado. Lo extraño era que Cisqui no agotara los cambios pese a que los jugadores que estaban sobre el terreno de juego hicieron un esfuerzo físico titánico. Al equipo quizá le faltaron un par de piernas frescas en el último tramo para inquietar al rival en su portería.

Al final y ya entrada la madrugada, el reparto de puntos cayó sobre el Francisco de la Hera por su propio peso. El Extremadura sumó su cuarto partido en liga sin ganar y sigue en el quinto puesto de la tabla, pero ahora a cinco puntos del líder, que es el Águilas.