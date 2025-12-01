HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Frodo se retiró lesionado ante La Unión y será baja los próximos partidos. ALBERTO LORITE
Segunda RFEF

Al Extremadura le asaltan las dudas

Las dos derrotas consecutivas en los últimos minutos evidencian la falta de acierto y de contundencia defensiva de los azulgranas

Raúl Peña

Almendralejo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:02

Comenta

La actuación del Extremadura durante las últimas semanas ha dejado dudas en torno al equipo que entrena Cisqui. Los azulgranas han pasado de ser ... un equipo muy difícil de tumbar, con mil argumentos para salvar la situación cuando el agua está por el cuello, a ser un conjunto débil defensivamente, que encaja demasiados goles y que cae en los últimos minutos de los encuentros.

