Al Extremadura le asaltan las dudas

La actuación del Extremadura durante las últimas semanas ha dejado dudas en torno al equipo que entrena Cisqui. Los azulgranas han pasado de ser ... un equipo muy difícil de tumbar, con mil argumentos para salvar la situación cuando el agua está por el cuello, a ser un conjunto débil defensivamente, que encaja demasiados goles y que cae en los últimos minutos de los encuentros.

De las remontadas en el último cuarto de partido ante Atlético Malagueño, UCAM Murcia, Xerez Deportivo o Estepona ha pasado a ser derrotado en los últimos minutos contra Almería B y La Unión. De ser un conjunto que se sobreponía a cualquier golpe, a ser el cuadro golpeado casi sin tiempo de reacción. El Extremadura ha pasado de ser el líder sólido del grupo 4 de Segunda RFEF a estar ahora quinto en la tabla, aunque sólo a tres puntos del primero, y lleno de dudas.

El entrenador del Extremadura, Cisqui, admitió tras el choque que el tanto de La Unión en el tiempo de descuento fue un jarro de agua fría para su equipo, pero cree que ahora no es momento de lamentarse y sí de mejorar como equipo. «En el 97 te hacen ese gol y se te queda cara de tonto. No es justificable porque tendremos que seguir aprendiendo y corrigiendo esos errores», explicó Cisqui tras el choque en Totana.

El técnico almendralejense añadió que vio a su equipo mejor que el rival, sobre todo en cuanto a oportunidades, pero que de nuevo no tuvo acierto en el arco rival y acabó pagando la falta de puntería: «Me duele decirlo porque hemos vuelto a perder, pero hemos hecho un partido muy serio en el que hemos llevado la iniciativa. Nos hemos puesto por delante en el marcador dominando toda la primera parte. Por ocasiones y llegadas al área hemos tenido más opciones».

Para Cisqui el problema está en las dos áreas. El Extremadura genera ocasiones para marcar más tantos, pero no los hace, y el rival se aproxima menos ocasiones a su área, pero hace más goles. Al Extremadura ya le pasó ante el Almería B y le volvió a suceder ante La Unión. «El fútbol es dominar las áreas y hacer gol, y ahora nosotros nos está faltando el gol. Tendremos que seguir analizando esos errores puntuales que seguimos cometiendo y que nos pasan factura», sentenciaba Cisqui.

La nota positiva del partido fue el debut de Rober Correa. El defensa pacense, recién llegado a la disciplina azulgrana, fue titular en el centro de la defensa junto a Ángel Cano y demostró que va a ser un jugador muy importante para el Extremadura esta temporada. El punto negativo, derrota aparte, fue la lesión de Frodo, que se tuvo que marchar del terreno de juego en el minuto 30 y que se podría perder los próximos partidos.

El Extremadura quiere dejar atrás esta nueva derrota y centrarse en el choque de Copa del Rey ante el Sevilla de este jueves. Los azulgranas quieren competir lo máximo posible ante un rival de Primera División y olvidarse de los dos tropiezos consecutivos en liga.