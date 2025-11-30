Un gol en el 96 condena al Extremadura

El Extremadura perdió en remontada por segunda jornada consecutiva al verse superado cerca del pitido final por La Unión Malacitano (2-1). Un tanto ... del recién ingresado Chus Ruiz en el minuto 96 dejó sin puntuar al conjunto azulgrana, caído del segundo al cuarto puesto de la clasificación del grupo 4 de Segunda RFEF. El propio Unión Malacitano y el Lorca Deportiva le dieron caza en la tabla a falta de cuatro jornadas para alcanzar el ecuador liguero.

El entrenador Cisqui alineó de partida al recién fichado Róber Correa, el cual disputó el partido completo, al igual que el resto de zagueros visitantes. El encuentro de la Ciudad Deportiva Valverde Reina, en Totana (Murcia), comenzó con un Extremadura decidido a asumir el mando. Zarfino dio continuidad a una acción profunda y habilitó en la frontal a Arhoun, cuyo mordido disparo terminó en las manos de Adrián Fernández. Dos minutos después, otra combinación entre ambos dejó a Zarfino con opción de remate tras un envío de Alfredo desde la derecha, pero el guardameta volvió a tapar con solvencia.

En el minuto 24, un centro de Tala provocó un choque entre el portero local, Adrián Fernández, y Alfredo, y el despeje producido dejó la pelota viva dentro del área aunque la acción quedó condicionada por el impacto, lo cual supuso la sustitución del delantero unos minutos después.

La réplica local fue un disparo lejano de Montejano que Cristian atrapó en dos tiempos. Luis Nicolás interceptó un balón en zona ofensiva y habilitó a Arhoun, que se sacó un zurdazo cercano a la escuadra. El premio al mejor nivel del Extremadura llegó en el minuto 43 y como consecuencia de una jugada de mucha calidad: Arhoun salió de una presión con tres recortes y abrió hacia Marco, que preparó un envío de exterior, y Barace cabeceó cruzado al primer palo para superar a Adrián Fernández.

LA UNIÓN ATLÉTICO Adrián Fernández (Oliva, min. 86); Montejano, Roan, Mario, Márquez (Mena, min. 68); Jaime Santos, Armando, Guille Bernabéu (Yerai, min. 78), Josema; Miguel Pérez (Chus Ruiz, min. 86) y Mike (Karim, min. 68). 2 - 1 EXTREMADURA Cristian; Samu Hurtado, Cano, Róber Correa, Tala; Barace, Marco (Diego, min. 68), Luis Nicolás, Arhoun (Callejón, min. 68); Zarfino y Alfredo (Maikel, min. 32). GOLES 0-1: Barace, min. 43. 1-1: Jaime Santos, min. 54. 2-1: Chus Ruiz, min. 96.

ÁRBITRO Cartiel Arasa (Comité catalán). Solo enseñó tarjeta amarilla al local Jaime Santos.

INCIDENCIAS Ciudad Deportiva Valverde Reina, unos 200 espectadores.

Antes del descanso, hubo una llegada de Zarfino, cuyo lanzamiento lo desvió en un defensor. No hubo sustituciones al paso por los vestuarios.

La segunda parte comenzó con cambio de tendencia y el rápido empate local. En el minuto 54, un centro desde la derecha alcanzó el segundo palo y Jaime Santos conectó un remate potente para igualar el marcador. La igualada dio impulso al conjunto murciano durante algunos minutos aunque el Extremadura reaccionó con rapidez y volvió a generar peligro. Arhoun bajó un balón complicado y armó una acción individual con dos bicicletas que terminó en un zurdazo que rozó el travesaño hacia el ecuador del segundo tiempo.

Cinco minutos después, un envío de Barace propició un rechace dentro del área que Diego remató, y un defensa evitó el gol sobre la línea de meta.

La insistencia azulgrana continuó en el minuto 77, cuando un balón prolongado tras un saque de esquina se paseó por el área pequeña, donde ni Barace ni Zarfino fueron capaces de meter el pie.

El desenlace del partido de la jornada 13 fue gafe para el Extremadura. En el minuto 96, Cristian rechazó un disparo frontal con una buena respuesta, pero la defensa no pudo despejar, el balón quedó muerto en el área, y el revulsivo Chus Ruiz, ingresado al campo poco antes, llegó desde atrás para empujar la pelota y completar la remontada del Unión Malacitano.