«Me duele que la oportunidad me llegue echando a un amigo»

Es una cara nueva, pero es de sobra conocido. José Carlos Prieto, apodado 'Canica', toma las riendas del Don Benito con la ilusión de aprovechar ... una oportunidad que para muchos es más que merecida, aunque no llegue en el mejor momento. Con el equipo colista, la destitución de Juan Marrero le abre la puerta del banquillo a su segundo entrenador, hombre de la casa que se ha formado en su cantera. «Empecé hace 13 o 14 años entrenando al prebenjamín B, que era casi atando los cordones de los niños, y he pasado por todas las etapas y categorías», recuerda Prieto, «nadie me ha regalado nada, me ha costado mucho y lo quiero aprovechar».

Este domingo debutará al frente del primer equipo. Un sueño hecho realidad en mitad de una pesadilla. «Creo mucho en que las cosas pasan por algo y, si me ha llegado la oportunidad en esta situación, es porque a lo mejor somos los indicados», expresa con optimismo pese a la distancia sideral que les separa de la salvación. Reconoce que es complicado, pero se ve capacitado: «Este club para mí significa mucho y si tuviera cualquier duda de que lo pudiera conseguir habría dicho que no era la persona indicada para que viniese otro». También ve mentalizados a unos jugadores a los que conoce de sobra. «Si hay un jugador que tenga duda de que podemos salvarnos, no nos vamos a salvar», dice Prieto, que esta semana ha incluido en sus charlas ejemplos de equipos que han logrado gestas similares. «Todos los años hay un equipo que se salva o que lo consigue, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros?», lanza a un vestuario que aporta también ejemplos como los de Raly, Gorka o Álex Benítez en sus respectivas trayectorias. «Todos creen en el mensaje y todos creen que no vamos a salvar, desde ahí todo es más fácil», prosigue el nuevo entrenador rojiblanco para el que no está siendo la semana soñada. Cierto es que cumple un sueño, pero también lo es que para ello se ha tenido que despedir de un amigo. «Nada más terminar la reunión con el presidente en la que me comunicó que habían pensado en mí, llamé corriendo a Juan y fue una charla muy emotiva», reconoce el técnico. «El fútbol son emociones y han sido muchos sentimientos y muchas horas juntos de preparación de partidos», expresa sobre lo vivido como mano derecha de Juan Marrero, «aparte de lo profesional, en lo personal es un amigo». De esa conversación con el valenciano, se queda también con un consejo: «Me dijo que aprovechara la oportunidad y que la disfrute, que estoy capacitado; y yo le respondí que es una oportunidad muy buena, pero me duele que me llegue así, echando a un amigo».

