El descenso, un hábitat familiar para el Badajoz en 2023

El 2023 será un año de nefasto recuerdo para los blanquinegros. No hay discusión. Quizás sea uno de los peores, al menos en lo que ... al plano deportivo se refiere, en una hoja de servicios plagada de borrones en la línea temporal más reciente. Ni el más recalcitrante de los optimistas, ni siquiera recurriendo a su vertiente más estoica, puede rescatar algún resquicio que maquille una secuencia trufada de fracasos. Empezando desde la base, con la cantera registrando dos sonados descalabros al bajar tanto el juvenil de División de Honor como el filial a la sexta categoría, sumando dos descensos consecutivos e instalándose en el escalón más bajo. Mismo destino que el primer equipo, que perdía el bañado en bronce tras naufragar en una campaña en la que ninguno de los tres entrenadores fueron capaces de romper la caída libre.

El Badajoz se ha acostumbrado este año a frecuentar los bajos fondos hasta el punto de convertirse en algo habitual en su cotidianidad, conviviendo con el yugo del abismo. Ha acumulado un total de 15 derrotas en 37 jornadas y en 21 de ellas ha ocupado plaza de descenso o playout repartidas entre el tramo correspondiente a la campaña 2022/23 y la 2023/24.

Ese tóxico idilio se inauguró unos meses antes, todavía en 2022, concretamente en octubre, en los primeros compases de la participación de los extremeños en el grupo 1 de Primera RFEF. En la jornada 9 y 10 cayeron por primera vez a los puestos peligrosos tras sumar tres derrotas seguidas frente a Fuenlabrada (2-0), Balompédica Linense (0-2) y Alcorcón (1-0). Previamente ya habían mordido el polvo recibiendo al Algeciras (0-1) y al Racing de Ferrol (0-3), este último guarismo precipitó la salida de Isaac Jové, y visitando al Castilla (3-1). En la jornada 13, en el partido loco ante el Córdoba (2-4), volvió a meterse en apuros.

Con el incipiente 2023 ya en curso, mejoraron las cosas (ganando al Pontevedra y al Alcorcón y firmando una racha de cinco partidos sin perder) y el inicio no fue tan demoledor como lo que se avecinaba después. No sería hasta mediados de febrero cuando volvería a pisar arenas movedizas, y esta vez no lograría desembarazarse de manera rotunda de ellas. En la jornada 27 se descolgaba otra vez tras firmar unas tablas en el campo del Linense después del trágico 5-0 que le endosó el Deportivo. A partir de ahí, no levantó cabeza, porque de las doce semanas que restaban para la conclusión del campeonato, siete las pasó afincado en la zona de descenso, en la 28, 31, 32, 33 (pese a ganar 3-0 al Fuenlabrada), 34, 36 y 38. El desenlace ya es historia, con el conjunto pacense dando con sus huesos en Segunda RFEF.

Y en el grupo 5 de la cuarta división, la debacle ha incrementado su magnitud, porque las nueve primeras semanas de este curso las ha pasado en territorio yermo. Únicamente en las jornadas 10, 11 y 12 se ha escapado del pozo, una evasiva efímera y sin continuidad, porque en la 14 y la 15 ha ocupado plaza de playout y en la 16, la que ha dado paso al interludio navideño, se ha metido de lleno en la zona roja.

Partido benéfico en Olivenza

El Badajoz disputará el sábado 30 de diciembre (12.00 horas) un partido en beneficio de Cáritas en la Ciudad Deportiva Ramón Rocha Maqueda. En el partido, que tiene el lema 'Métele un gol al hambre', la entrada tiene un precio de 8 euros, 5 para los abonados y es gratis para los menores de 14 años. Quienes aporten un alimento no perecedero tendrán un euro de descuento y el Olivenza donará un euro de cada localidad vendida.