El Coria reacciona y ya es segundo

Una remontada ante el Tenerife B, calcada a la de la novena jornada contra el Real Madrid C, con idéntico resultado y mismos goleadores, los ... delanteros Juanjo Chavalés y Mba, catapultó al Coria del cuarto al segundo puesto de la clasificación del grupo 5 de Segunda Federación (2-1). El equipo celeste se benefició de los empates de Sanse y Getafe B para situarse por primera vez en la segunda plaza.

De entrada, dominaron los visitantes aunque la primera ocasión le correspondió al Coria. Un centro de Juanjo Chavalés por la banda izquierda fue cabeceado por Bautista cerca del larguero. Mauro disparó desde la frontal del área como tímida réplica tinerfeñista.

Tras unos minutos sin dominador claro, poco después del ecuador del primer tiempo, Mba conectó un lanzamiento lejano que obligó a Sergio Aragoneses a emplearse a fondo para desviar el balón.

El Tenerife B golpeó primero al poco de cumplirse la media hora de juego. Viti controló un pase de Mauro a la espalda de la defensa y batió de tiro cruzado a Loscos en su salida a la altura de la frontal del área.

CORIA Loscos; Currás, Gonzalo, Iñaki León, Jacobo (Jaraiz, min. 80); Sergio Gómez, Bautista (José Antonio, min. 80), Javi Tapia (Mercadal, min. 60); Dawda (Benji, min. 64), Mba y Juanjo Chavalés (Álvaro Domínguez, min. 80). 2 - 1 TENERIFE B Sergio Aragoneses; Jesús Belza (Marcos Marrero, min. 73), Kevin González, Trilla, Giovani (Baldé, min. 87); Yero, Dylan, Mauro; Omar Sánchez, Viti (Gabri, min. 73) e Ybarra (Adrián Toledo, min. 73). GOLES 0-1: Viti, min. 31. 1-1: Juanjo Chavalés, min. 41. 2-1: Mba, min. 69.

ÁRBITRO Moreno Osuna (Comité Castellano-manchego). Solo enseñó tarjeta amarilla al local Iñaki León.

INCIDENCIAS La Isla, 1.243 espectadores.

Una de las claves de la remontada fue el hecho de situar las tablas antes del descanso. El preludio de ello llevó la firma de Juanjo Chavalés de falta directa que también despejó el portero Sergio Aragoneses.

El Coria empató en el minuto 41. Mba, uno de los destacados, envió un pase atrás desde la línea de fondo; Dawda se giró y remató, Sergio Aragoneses despejó, y el balón fue a parar a la frontal del área pequeña, donde Juanjo Chavalés se impuso por alto de potente cabezazo al fondo de la meta.

Ni el local Rai Rosa ni el visitante Leandro Cabrera realizaron sustituciones al paso por los vestuarios de La Isla. El Coria salió al segundo tiempo dispuesto a completar la remontada. Al poco de la reanudación, Mba se quedó solo ante el portero, pero con un disparo blando, no asustó a Sergio Aragoneses. Mercadal y Benji fueron los primeros revulsivos de Rai Rosa.

Un pase del recién ingresado Mercadal originó el segundo tanto local, pues Mba recibió de él al espacio, regateó al portero fuera del área, hacia la derecha, y marcó a puerta vacía en el minuto 69.

Las cuatro sustituciones del Tenerife B, caído al noveno puesto tras los resultados de la jornada, se produjeron después del 2-1. El colegiado castellano-manchego Moreno Osuna no concedió un tanto al visitante Omar Sánchez por fuera de juego.

Varias internadas de Mauro y del revulsivo Adrián Toledo generaron algo de incertidumbre, pero sin inquietar en exceso a Loscos.

Rai Rosa realizó tres permutas simultáneas a diez minutos de la conclusión para oxigenar y, al mismo tiempo, cortar la dinámica de superioridad del filial tinerfeñista.

El Coria también se convirtió en el mejor local de la categoría con el impresionante balance de seis victorias y un empate.