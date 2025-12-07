HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mba celebra el gol que dio el triunfo al Coria ante el Tenerife B. KARPINT
Segunda RFEF

El Coria reacciona y ya es segundo

Chavalés y Mba vuelven a poner la firma a una nueva remontada del equipo de Rai Rosa para instalarse a dos puntos del líder

Omar Bermejo

Coria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:27

Comenta

Una remontada ante el Tenerife B, calcada a la de la novena jornada contra el Real Madrid C, con idéntico resultado y mismos goleadores, los ... delanteros Juanjo Chavalés y Mba, catapultó al Coria del cuarto al segundo puesto de la clasificación del grupo 5 de Segunda Federación (2-1). El equipo celeste se benefició de los empates de Sanse y Getafe B para situarse por primera vez en la segunda plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

