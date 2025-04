El Coria da un paso de gigante para entrar en el playoff

Rai Rosa: «Logramos lo que veníamos buscando: seguir dependiendo de nosotros mismos»

«Muy contento, muy feliz». Así se sentía Rai Rosa después de conseguir los tres puntos que dejan a un paso el playoff. «Hemos sacado un partido muy complicado ante un rival que estaba descendido, pero que nos ha puesto en muchos aprietos y que no ha dado un balón por perdido. A eso hay que sumarle el intenso calor. A los diez minutos ya se palpaba, con problemas de varios jugadores con las ampollas. Nos ha costado, pero lo hemos logrado», comentó el preparador del cuadro cauriense, que destacó el buen papel de sus pupilos en la primera mitad, en la que solo faltó el gol: «Hemos tenido ocasiones claras para adelantarnos, pero no lo hemos logrado. En la segunda parte, con menos ocasiones, hemos estado acertados de cara a portería». «Buscábamos seguir dependiendo de nosotros y que el domingo Coria sea una fiesta, independientemente de si nos metemos o no. Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores», dijo Rosa, que felicitó a los aficionados desplazados hasta Gran Canaria: «Estamos muy agradecidos a los valientes que se han acercado a animarnos. Es la representación de nuestra afición, que nos apoyará en masa en casa para ayudarnos a cumplir ese sueño». Ese sueño, precisamente, en el que no deja de pensar: «Lograr entrar en el playoff sería la guinda del pastel».