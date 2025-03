Coria y Montijo convergen con rachas inversas

El grupo 4 de Segunda RFEF es una nebulosa plagada de oscilaciones que provocan que sus satélites orbiten continuamente por un espacio gravitacional regido por ... la relatividad como fuerza reguladora, lo que confiere un cariz imprevisible a ese cosmos futbolístico. Un perfecto ejemplo de ello es el Coria, un cuerpo celeste cuya racha de resultados le había otorgado la categoría de una supernova que iba desintegrándose de manera irremediable perdiendo fuerza. El culpable de ese ocaso eran los dos empates y cinco derrotas cosechados en los últimos siete partidos, dos puntos de 21 posibles.

Cuando firmó su última victoria, a finales de enero, ante el San Roque de Lepe, el conjunto que dirige Rai Rosa ocupaba la tercera plaza, con cuatro puntos de colchón. A partir de ahí, llegó una caída libre que no tocó fondo hasta hace un par de jornadas. En ese periodo de zozobra, los caurienses bajaron varios escalones clasificatorios hasta instalarse en la novena plaza, con 38 puntos, a cinco de los puestos de privilegio y mirando de reojo el abismo, distanciando en siete al playout y ocho al descenso.

Más allá de lo que dictaban las tozudas estadísticas, el entrenador del Coria llevaba semanas recalcando que la confianza del grupo estaba muy tocada y que se cometían errores muy evitables motivados por las famosas dinámicas por las que atraviesan los equipos a lo largo de la temporada. Además, en tres partidos se repitió el mismo guion, gol de Iván y remontada rival (Las Palmas Atlético, Panadería Pulido y Ceuta), poniendo en solfa la inconsistencia de los extremeños. El juego que les había llevado a destaparse como una de las revelaciones ya no carburaba, influenciado por una plaga de lesiones y ausencias que ha dejado fuera del once en varios compromisos a piezas claves de la talla de Mahíllo, Chavalés, el meta Álex, Santi Luque (cuyo pronóstico no es halagüeño) o Javi Mancha. Pese a ello, en el empate frente al Xerez recuperó parte de su identidad y Rai se congratuló por ello pese a que no pudieron rubricar la mejoría con un necesario triunfo. Victoria que sí llegó siete días después ante el Cádiz B en casa. Y de esas que refuerzan. Porque si bien los celestes volvieron a caer en viejos vicios, logrando una renta de 2-0 que los andaluces neutralizaron en los instantes finales, exhibieron capacidad de reacción con el tanto de Isma Cerro de penalti en el descuento. Este sábado confirmaron que han vuelto al redil. Fueron superiores al Montijo y sumaron su segundo triunfo seguido, que les devuelve a la pelea por el playoff, que ahora otean a dos puntos.

Dinámica opuesta del Montijo

Y como el universo tiende a la homeóstasis, la autorregulación para el mantenimiento de un equilibrio dinámico, si el Coria se halla en alza, el Montijo ahora apunta a la dirección contraria. Acumula seis partidos sin ganar, registrando tantas derrotas como empates, tres, y ha pasado de estar en la vanguardia, tercero, con 41 puntos y tres de margen, a integrar una pujante clase media a dos puntos del Villanovense, quinto. Y en esa polarización de sus ciclos han confluido en la tabla Coria y Montijo (séptimo y octavo), empatados ahora a 44 puntos, pero con ventaja para los celestes por el golaveraje particular.

Los rojillos no se ha descolgado gracias a la secuencia previa de siete encuentros sin perder en un calendario que le ha deparado últimamente enfrentamientos ante el Córdoba y el Cacereño (los dos primeros), a los que arañó un punto, y contra un San Roque fortalecido en la segunda vuelta. La falta de pólvora ha sido uno de los principales hándicap, al anotar únicamente cuatro dianas en siete choques.

Frente al Coria, los problemas físicos de Dani Segovia, Manu Molina, Razvan, Chechu y Keita dejaron en cuadro a Juan Marrero, que además sufrió varios contratiempos en La Isla, como la expulsión del meta Sergio Tienza, que ambos técnicos coincidieron en que fue decisiva. «A partir de ahí, tuvimos control, generamos ocasiones y el 2-0 finiquitó el encuentro. No hubo mucha más historia», comentaba Rai. «Es roja y ya está. Son fallos que se pueden tener, pero al venir después el gol del Coria les dio un plus. Quizás con 0-0, gestionando bien los tiempos, podíamos tener posibilidades», remarcaba Marrero.

La lesión de Barragán puso la puntilla. «Cuando tienes tantos factores adversos, tanta gente de baja, es complicado. Hay que ver cómo se desarrolló el partido, la expulsión del portero, la lesión de Barragán, el gol», añadía el técnico rojinegro. Además, un pequeño desvanecimiento sin consecuencias de Gabri en los últimos instantes les obligó a acabar el choque con nueve. «No puedo decir nada malo de mis jugadores, porque lo normal hubiera sido rendirse y ellos, hasta el último momento, con gente que hacía tiempo que no jugaba 90 minutos, estuvieron peleando».

Después de haber atravesado esas turbulencias recientemente, el entrenador celeste tiró de empatía y quiso ponerlo en relieve: «Quiero felicitar al Montijo, porque estar setenta minutos con diez, con el calor que hacía, es digno de alabanza. Están pasando una mala racha de lesiones, están mermados y eso se notó en el campo».