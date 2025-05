Coria y Mérida comparten como buenos hermanos

Rai Rosa: «Nos está costando que nos piten un penalti»

El técnico del Coria, Rai Rosa, coincidió con el análisis del partido de su homólogo: «Empate justo. En un mismo partido se han visto varios partidos a la vez», resumió en sus primeras frases el preparador cacereño, que opinó sobre las dos jugadas polémicas del partido que perjudicaron a su equipo. «A mí me da que no hay fuera de juego en el gol anulado. Y el penalti, por la trayectoria que coge el balón, para mí lo es. Nos está costando que nos piten un penalti. Pero es el árbitro el que decide y ahí nosotros no podemos hacer nada».

«Hemos ganado el golaveraje, sumamos un puntito más para el primer objetivo, nos hemos quitado del calendario a equipos importantes y a partir de ahora pensar en Las Palmas y recuperar a gente, que tenemos muchos jugadores tocados y, para el día a día, los necesitamos», terminó de hablar el técnico celeste, que tuvo que seguir el partido desde la grada.