El Coria exhibe sus credenciales de equipo revelación

El borrón inicial ante el Rayo Vallecano B desentonaba con la inercia de un Coria con hechuras para ser una de las revelaciones del grupo 5 de Segunda RFEF. Aquel resultado fue un traspié con matices, porque los celestes hicieron méritos para sacar algún rédito de su primera salida. A Rai Rosa aún les escuece esa mancha en el historial de su equipo y así lo ha dejado caer en alguna comparecencia recapitulando sobre los primeros compromisos.

Es verdad que los caurienses también se estrellaron en Cuenca sumando dos derrotas en tres partidos y podían haber brotado las dudas y cierto desasosiego, pero en ese periodo de calibración también dejaron las primeras muestras del potencial de un equipo sólido y con las ideas claras al que le faltaba ajustar un par de parámetros. La goleada al potente Getafe B era una prueba de ello. Y la crisálida emergió para desplegar sus alas celestes y volar alto en la tabla clasificatoria. La eclosión ha sido completa, dominando todas las facetas y erigiéndose en un rival incómodo, peligroso y muy intenso. Los números corroboran el plan del técnico cacereño, que ha catapultado al Coria a la tercera plaza, dando continuidad al rendimiento que le hizo acariciar la frontera del playoff el curso pasado. Pese a la profunda remodelación de la plantilla, el concepto no ha variado un ápice blindándose con argumentos competitivos que han forjado un equipo con pocas fisuras que exprime sus recursos al máximo.

Este domingo sumó su cuarto triunfo del curso frente al Fuenlabrada (2-0), siendo el quinto equipo al que anula a nivel ofensivo en lo que va de campaña. «Otra portería a cero que nos dice que el equipo trabaja muy bien y está muy comprometido», sacaba pecho Rai Rosa tras el duelo frente a los madrileños. Ningún equipo ha encajado menos que los caurienses en el grupo, cuatro tantos, y complementa esa vertiente con una fértil capacidad realizadora, con doce dianas en su casillero, solo superados por el Getafe B (13).

El preparador del bloque extremeño le otorga un valor especial a este último triunfo, al contar con cuatro futbolistas con problemas físicos, Gonzalo Llerena, Iván Ramos, José Currás y Hugo López: «era una prueba de fuego, un partido que nos podía reforzar, al llegar con pocos efectivos, y nos ha salido muy bien». Se congratuló de que las ausencias no han lastrado las prestaciones de su escuadra, que apenas concedió a su adversario, «no se han notado, destaco la solidaridad y la cohesión del grupo humano».

Además, quiso ensalzar las alternativas que le proporcionan jugadores como Mba, que le permiten modificar el plan e incidir en otras facetas del juego en función del contexto de partido. «Tenemos distintas opciones y eso es importante». Con los madrileños adelantando líneas buscando el empate, el guineano sacó provecho de los espacios, «sabíamos que en los últimos minutos si el partido se abría nos podía aportar y así ha sido. Tiene un poderío físico enorme, aunque debe mejorar con balón y tácticamente». El atacante africano firmó la sentencia en el descuento para rubricar el triunfo tras el gol anotado en la primera parte por Adri Pérez, que es el pichichi del equipo con tres goles.

El sábado (17.30 horas) el Coria visita el campo del Sanse, uno de los aspirantes al ascenso, que afronta el duelo un puesto y un punto por debajo de los extremeños. La posición actual es un indicativo de un estado de forma óptimo de los celestes, pero su técnico no quiere cometer el error de distraerse con loas. «Sabemos que estamos arriba y que está apretado, que hasta que no pase el primer tercio de liga no se va a romper. Tenemos que seguir mirando al partido siguiente enfocándolo de la mejor manera y competir como lo estamos haciendo».