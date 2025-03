El Coria envía al Diocesano a Tercera División

«Estoy contento por el trabajo de los últimos meses»

Tras consumarse el descenso de categoría del Diocesano, Adolfo Senso catalogó el encuentro ante el Coria como «un partido malo». «No ha habido buen juego, nos jugábamos mucho los dos equipos y nosotros hemos estado muy nerviosos», reconoció, de partida. «En el primer tiempo nos hemos precipitado mucho. El equipo no ha respondido como venía respondiendo en los últimos partidos y ha vencido el que menos fallos ha cometido», sentenció, acto seguido, el adiestrador. El técnico del Diocesano después en su tesis: «No ha habido mucho juego de ataque, pero ellos han acertado y no queda más que darles la enhorabuena y nada más. Nosotros sabíamos que el descenso era una posibilidad que existía desde hace tiempo», lamentó. «Hemos llegado a los dos últimos partidos con opciones, gracias a la motivación que ha encontrado el equipo. Hoy -por ayer- los jugadores están fastidiados pero tenemos que afrontar el partido contra el Montijo como si nos jugáramos algo y levantar la moral a los jugadores», prosiguió Adolfo Senso. El técnico del Dioce concluyó su comparecencia poniendo en valor el esfuerzo realizado por sus futbolistas en el tramo final de la temporada: «Estoy contento por el trabajo de los últimos meses y he animado a la plantilla en el vestuario. Hemos cometido errores y somos conscientes de ello, pero el Coria nos ha ganado bien, ya que nosotros no hemos sido capaces de sobrellevar la situación y la trascendencia del partido».