Comienza el reto de José Carlos Prieto

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 25 de enero 2025, 22:05 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

Lo que Juan Marrero no ha conseguido lo va a intentar José Carlos Prieto: Sacar al Don Benito de un pozo que parece no tener ... fondo. Comienza este domingo una nueva era con el siempre recurrente cambio en el banquillo al que agarrarse cuando las cosas van mal, pero que no siempre funciona. Aquello de 'Entrenador nuevo, victoria segura' es un mantra al que también se aferrarán muchos en esta nueva cita en el Vicente Sanz contra el Orihuela.

«La semana de trabajo ha sido espectacular, con ganas y ritmo, también es verdad que son situaciones que suele provocar un cambio de entrenador, haciendo que quizás gente que, a lo mejor estaba un poquito más desconectada, se vuelva a enchufar», dice el flamante nuevo entrenador del Don Benito que, en realidad, no es una cara nueva porque había sido hasta ahora la mano derecha de Marrero. Cabe preguntarse si, tras dos temporadas en la 'escuela' del técnico valenciano, se verá algún cambio de estilo en el equipo que ahora dirige Prieto, conocido por todos como 'Canica'. «El estilo al final es el intentar ganar y cambiar la situación, lo marcará la clasificación y la necesidad que tengamos», advierte. Además de segundo entrenador, Prieto ocupaba la posición de analista, lo que le ha llevado a tener un amplio conocimiento de los rivales, entre ellos, de un Orihuela por el que muestra predilección. «Es de los equipos que más me ha gustado y creo que la clasificación no refleja el fútbol que hace», explica sobre el rival de este domingo que viene de cinco jornadas sin ganar, con cuatro derrotas y un empate, marcando esta semana la zona de salvación con 23 puntos. «Nos adaptaremos a ellos, pero también dando algunos matices propios, todo lo que sea suficiente para poder ganar el partido», señalaba en la previa con el Diario HOY, en la que apunta a la solidez defensiva como una de las claves «somos de los equipos que más goles encajan, tenemos que intentar corregir eso y, a partir de ahí, creceremos». Delante estará un Orihuela que cuenta en sus filas con Kamal, un viejo conocido para la afición extremeña tras su paso por Villanovense, Badajoz, Cacereño y Mérida. Esta es su segunda temporada en el club alicantino. Moha, refuerzo para la portería De cara a este debut en el banquillo, Prieto tiene las dudas de Lolo Pavón, por lesión, y de Álvaro Hermida, que se dio un golpe en uno de los entrenamientos de esta semana y está pendiente de evolución. Sí podría entrar en la convocatoria la última incorporación, Mohamed Boukili 'Moha' (Marruecos, 2001) que llega para apuntalar la portería tras la salida de Pablo. El guardameta viene procedente del Arandina, con el que ha jugado tanto en Segunda como en Tercera RFEF. Ya sin Marrero en el banquillo, está por ver si José Carlos Prieto empieza su nueva era con un once similar o sorprende con cambios en su primer planteamiento. DON BENITO-ORIHUELA DON BENITO Sebas Gil; Razvan, Vesprini, Matheus, Álex Benítez, Gorka Iturraspe, Ponce, Raly Cabral, Emmanuel, Borja Domingo y Osama.

ORIHUELA Obón; Miranda, Álex Salto, Loren, Juanmi, Aschalew, Isnaldo, Goyo, Chuli, Pitu y Manu Viana.

ÁRBITRO José María Aranda Delgado (andaluz).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 12.00 horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión