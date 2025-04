El Cacereño ha cambiado su tendencia y ha pasado de no ganar en siete jornadas a no perder en las últimas diez. El equipo de ... Julio Cobos ha encontrado la regularidad en forma de resultados y se ha afianzado en puestos de playoffs. El Cacereño marca su territorio y refuerza su quinta plaza, pero tras la derrota esta jornada del Tenerife B y el empate del Getafe B ya vislumbra el segundo puesto del Talavera a dos puntos. Los verdiblancos han dado continuidad a su juego y con su victoria en Móstoles se confirma como uno de los equipos más en forma del campeonato.

El Cacereño ya ha dejado atrás ese tramo de sombras en el que no terminaba de recoger esos mismos frutos de un estreno liguero fulgurante saldado con tres triunfos seguidos para empezar y tres empates, uno de ellos ante el intratable líder Guadalajara. El técnico de Valdehornillos siempre se mostró confiado en el trabajo del grupo, a pesar de que la inercia comenzara a inclinarse hacia abajo y empezaran a surgir las primeras dudas en torno al proyecto. «Tuvimos una fase que estuvimos siete partidos sin ganar, pero tan solo se perdieron dos partidos y ese es el camino», indicó después de ganar en Móstoles. En ese sentido, Cobos recordaba que cuando las cosas no salían a efectos de victorias el equipo no se descompuso y mantuvo en cierta manera su nivel. «Hay que seguir creyendo en lo que se está haciendo y por supuesto no relajarse», señaló.

Con el equipo en plena racha ese exceso de confianza en el que pueden caer los jugadores se convierte en su peor enemigo y casi se contagia en un final de partido en El Soto que se complicó más de lo debido por falta de definición. «Lástima no haber conseguido finalizar las contras. Me quedo con que hemos sido capaces de generar muchas ocasiones», destacaba. El preparador verdiblanco tiene claro que su equipo ha encontrado ese punto de solidez defensiva que le hace sumar puntos. «Si algo caracteriza al Cacereño es que es un equipo difícil de batir y esa línea es la que hay que seguir trabajando. Intentar dejar la mayoría de las veces la portería a cero porque somos un equipo que está haciendo goles».

La victoria en Móstoles viene a refrendar el gran final de año del Cacereño. «Después de mucho tiempo de descanso y de terminar tan bien como terminamos la primera vuelta me voy satisfecho», expuso Cobos. El conjunto verdiblanco arranca la segunda mitad del campeonato como empezó la temporada y acabó el año. Pero el técnico avisa que esta parte de la competición no tiene nada que ver con todo lo anterior y será más exigente. «Va a haber mucha igualdad y en la segunda vuelta siempre cuesta mucho más sacar los partidos. Todos quieren cumplir sus objetivos. Unos quieren estar en la parte alta y otros salvarse y van a pelear hasta el último partido. Va a ver resultados de todas las clases». En ese contexto de guerrillas, Cobos trata de poner el foco en la extrema dificultad que encierra cada jornada en un grupo muy igualado en el que el líder se ha disparado y va un paso por delante. «Hay que seguir pensando en el siguiente partido, sabiendo que no hay tanta diferencia, salvo el Guadalajara que ha marcado un ritmo alto».

El entrenador de Valdehornillos también se refirió al escaso rendimiento de su equipo a balón parado en forma de goles, aunque confía que la suerte cambie. «Nosotros trabajamos la estrategia, es verdad que no nos está funcionando como me gustaría, pero esto va por rachas y vamos a seguir trabajando para que en el próximo partido tengamos más fortuna en ese sentido. Es muy importante porque en partidos que se atascan se abren».

En esta trayectoria invencible del Cacereño destaca la eficacia goleadora de Christian Martínez, Salinas y Merencio, además del talento de Sancho para asistir. Cobos elogió la labor del extremo aragonés. «Quedan 16 partidos y queremos que siga en esa línea. Tiene velocidad, pone buenos centros, está siendo capaz de encontrar a sus compañeros... Esos son los jugadores diferenciales».