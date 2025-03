El Don Benito muestra su superioridad ante el Coria

Roberto Aguirre: «No hicimos más que otros días»

Roberto Aguirre resumió el duelo y apuntó que su equipo fue capaz de superar un momento complicado en la zona central del primer período: «Arrancamos bien. Queríamos hacer lo de siempre y creíamos que eso nos daba para ganar el partido. Sabíamos que el rival iba a arriesgar mucho. Necesitábamos pisar campo rival. Con el paso de los minutos pasamos un momento difícil. Ellos nos bajaron a bloque medio y nos filtraron más pases. Se nos fue el control, el pulso que estábamos ganando. Resistimos y acabamos muy bien el primer tiempo con el gol. En el segundo decidimos bajar un poco los puntas y fue muy nuestro. Tuvimos mucha autoridad, controlando cualquier evolución y no nos superaban en la segunda línea. Tuvo color muy nuestro ese segundo tiempo».

Aguirre hizo hincapié en que, posiblemente, su equipo no hizo muchas más cosas que en otros duelos que no ganó en ese período en el que acumuló ocho jornadas consecutivas sin victorias: «Me resistía a creer que lo que estábamos haciendo no nos daba para ganar y hoy no hicimos más que otros días; hicimos lo mismo. Pero en esta ocasión tuvimos mayor acierto en porcentaje, aunque hemos gozado de muchas ocasiones. Y en nuestra área hemos estado muy bien. Hemos mejorado en las dos áreas con respecto a otros días. Era una victoria necesaria para que los jugadores se den cuenta. Nos viene muy bien el resultado para lo que nos queda, que siguen siendo partidos de vértigo y de riesgo».

No olvidó el preparador del Don Benito el hecho de dejar el portal inmaculado: «Marcar siempre impulsa al futbolista. Fue importante el trabajo defensivo y la portería a cero. Era importante no encajar y salir limpio».

Para acabar, el preparador ovetense habló del papel del bigoleador Abraham Pozo: «Lleva muchos goles y a él le da mucha vitalidad y energía el gol. Es importante que meta goles; incrementa el hambre. Cuando la tiene, es un jugador determinante. Nos da mucho. Cuando tiene el balón y está cerca del área puede haber gol. ¡Ojalá siga en esta línea hasta final de temporada! Pero además de los goles, me quedo con lo que corre, lucha, el esfuerzo por el equipo. Es fundamental y esencial para el equipo