Ewan Urain refuerza el ataque y Moisés García libera una ficha sénior del Badajoz

El Badajoz se está moviendo con celeridad en el mercado invernal, ya que apenas se ha cumplido el primer tercio de este periodo y ya tiene tres fichajes firmados. Además ha hecho oficial dos bajas en su plantilla de cara a la segunda vuelta. El ... último en incorporarse a la disciplina blanquinegra ha sido Ewan Urain (Durango, 10/03/2000). El acuerdo estaba firmado desde hace varios días, pero faltaba que el jugador solucionase su situación contractual con su club de origen, algo que se ha resuelto en las últimas horas.

No en vano, el Unionistas, que milita en Primera RFEF, publicaba en la tarde de este jueves la rescisión de la vinculación del ariete vasco con el conjunto charro, lo cual daba vía libre para que se pusiera a las órdenes de su paisano Iñaki Alonso, técnico del Badajoz, que confirmó que el nuevo recluta no estará disponible para el encuentro de este domingo ante el Unión Adarve, ya que no hay margen para tramitar su ficha y darle el alta federativa.

En el primer tramo de la campaña, Urain ha acumulado 336 minutos en el campeonato liguero, más 95 minutos (fue titular en la ronda de dieciseisavos ante el Sporting de Gijón) de la Copa del Rey repartidos en dos encuentros, logrando el pase con el conjunto salmantino a los octavos. En la categoría de bronce, solo ha sido titular en dos jornadas este curso, en la derrota ante Osasuna Promesas y en el empate frente al Fuenlabrada. Ha participado en 15 partidos más y no se ha estrenado como goleador.

Al Unionistas llegó procedente de la cantera del Athletic de Bilbao y previamente pasó por Basconia y Amorebieta, donde se marchó cedido en la 2022/23 por el filial de los leones. Urain, que inició su andadura futbolística en el Cultural de Durango, cuenta, además de la española, con nacionalidad escocesa y ha sido internacional con la selección sub-21 del país británico en dos ocasiones. «Ewan nos da el potencial ofensivo que por momentos le ha faltado al equipo», manifiesta el preparador vizcaíno.

De esta manera, el Badajoz refuerza su delantera a la espera de que se confirme que Álex Alegría pasa a formar parte de la plantilla pacense a todos los efectos. El atacante placentino sigue entrenándose a las órdenes de Iñaki Alonso, que en la rueda de prensa de este viernes se mostró encantado con su rendimiento y por lo que puede aportar. «Me gusta lo que he visto, es un futbolista que viene de no jugar desde hace tiempo pero es un profesional como la copa de un pino y viene con un estado físico y una planta de Primera División, que además ha jugado ahí, ojalá se pueda quedar con nosotros». Aunque había una remota posibilidad de que se adelantara la decisión, considera que es muy improbable que forme parte de la lista del domingo. No hay que olvidar que el exfutbolista del Betis tiene firmado un preacuerdo que le vinculará al Badajoz a partir del lunes 15 a menos que llegue una oferta desde Suiza.

Por su parte, el otro refuerzo de este mes de enero, Javier Lizárraga, podría estar disponible para viajar a Madrid, ya que se espera que su licencia esté formalizada para entonces. «Es un chico que viene de equipos como el Logroñés y el Antequera, es uno de los centrales más regulares del año pasado, logrando el ascenso. Es polivalente, pudiendo actuar en el perfil izquierdo y derecho, es un jugador muy físico».

La presencia de Liza le permitirá al técnico vizcaíno tener alternativas de garantías en el eje de la zaga, una zona en la que el Badajoz pierde a Moisés García, que ha rescindido su contrato con la entidad extremeña. Era un secreto a voces, ya que el zaguero sevillano ha gozado de pocas oportunidades y en los dos últimos encuentros no estuvo ni siquiera en el banquillo.

El hispalense llegaba como un jugador experimentado y que debía adquirir protagonismo en el vestuario, pero su rendimiento no ha sido el deseado, muy lastrado por su estado físico y las lesiones, y tampoco ha contado con la confianza de ninguno de los dos entrenadores, registrando 500 minutos de juego y únicamente siete titularidades. Es la segunda baja en el Badajoz tras la de Isaac Aketxe.

Iñaki Alonso comentó que cuenta con algunos futbolistas que arrastran molestias, pero no hay ninguna ausencia confirmada. Respecto a la posible salida de Carlos Cinta, no pudo garantizar su continuidad, «en el fútbol existe el momento presente, solo eso. Es un jugador tremendamente importante para nosotros, le veo feliz en el día a día y le necesitamos. El club apostó por él, me gustaría que estuviese contento, que nos meta muchos goles». Y se refirió a la competencia que tendrá el emeritense en la punta de lanza, «permitirá que alcance un nivel superior y una versión muchísimo mejor».

Bilal pasa por el quirófano

Por otra parte, el club blanquinegro anunció durante la mañana de este viernes que Bilal Kandoussi fue intervenido quirúrgicamente el jueves a las 11.00 horas en el Hospital Universitario de Getafe, lo cual supone la primera cirugía reconstructiva de la zona afectada en su brazo izquierdo tras el accidente de tráfico sufrido el pasado 27 de diciembre.

«Se encuentra recuperándose de la primera operación con un drenaje a la espera de una segunda intervención que se producirá la semana que viene. Su estado anímico y físico es muy positivo. Se encuentra con buen humor y animado. Está empezando a hacer los primeros ejercicios de rehabilitación, que se irán combinando con las cirugías posteriores», informan desde la entidad pacense.

El centrocampista madrileño tuvo un siniestro con su coche en la A5, pocos kilómetros antes de pasar por Mérida cuando acudía a un entrenamiento en Badajoz. El vehículo sufrió un reventón en una de las ruedas y perdió el control. En primera instancia fue atendido en un centro hospitalario de Mérida, siendo trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Getafe.