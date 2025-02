A vueltas con la intensidad en el Mérida

El Mérida regresó de Melilla tan solo con malas noticias: con cero puntos y las lesiones de Tomás Bourdal e Iñaki Elejalde. Afortunadamente para sus intereses, también perdieron San Fernando y Linares. Desgraciadamente para su confianza, el equipo volvió a caer en los mismos ... defectos: «Si bajamos un pelín la intensidad, nos cuesta», redundó David Rocha tras la derrota de su equipo.

Esta derrota obliga a sacar la mitad de los puntos que quedan por jugarse, empezando este domingo ante un rival directo como el Atlético Sanluqueño en el Romano. Si hubiera ganado a un rival virtualmente descendido como el Melilla, el camino que le quedaría hubiera sido cuesta abajo. Ahora, en cambio, tendrá que hacer frente a algunos repechos.

«Estamos jodidos porque se nos ha escapado una gran oportunidad. Ganar aquí hubiera sido un paso importante hacia la permanencia, viendo el resto de resultados. Pero el que pensara que iba a ser fácil, es que ve poco fútbol de la categoría. Sufriremos hasta el final, porque no es fácil ganar ningún partido. La permanencia pasa por el Romano: tenemos tres partidos de cinco en casa», reflexionó el técnico emeritense.

La permanencia pasa precisamente por ahí y también por concienciarse de una vez por todas, si el equipo no quiere sufrir lo indecible y poner en riesgo el objetivo, de que no puede aflojar ni un segundo, por muy bueno que sea el colchón de puntos o la mala racha de sus rivales directos. «El Melilla empezó más activo que nosotros en duelos, disputas y segundas jugadas. No entramos al partido con la intensidad necesaria. Cuando la subimos en la segunda parte, merecimos el empate. No estuvimos al nivel requerido de intensidad», resumió David Rocha desde el Álvarez Claro.

Desde el cuerpo técnico esperan que las lesiones de Tomás Bourdal, que se fastidió la rodilla a la hora de evitar un mano a mano con Palomares casi al final de la primera parte, e Iñaki Elejalde, que no apretó en los últimos minutos del partido por molestias en el abductor, se queden en menos de lo inicialmente se esperan. «Tomás tiene la rodilla inflamada y hasta que no le hagan pruebas no sabremos el alcance de la lesión». A la espera de los resultados de las pruebas, Tomás Bourdal no estará el próximo fin de semana al forzar desde el banquillo su quinta cartulina amarilla.

Escalada de precios

El próximo domingo (20.00 horas) se miden los dos equipos que marcan a día de hoy la permanencia, con el 'golaverage' en juego. «Ese partido tendrá un contexto diferente a este último. El Romano tiene que llevar en volandas al equipo. No tengo ninguna duda de que será así», empezó a motivar a sus aficionados el técnico emeritense desde Melilla. Mientras la expedición regresaba del norte de África, el club lanzó una promoción ya conocida para ese duelo ante el Atlético Sanluqueño.

Dentro de la escalada de precios, cuantos antes se saque la entrada para el partido, más barata saldrá. De 10 euros en Tribuna y 5 en Preferencia de principios de semana a 18 euros en Tribuna y 13 en Preferencia del viernes. Porque sábado y domingo tendrán el mismo precio que toda la temporada: 20 y 15 euros.