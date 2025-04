Sergi Guilló: «Ha sido nuestro peor partido del curso»

R. P. Mérida Domingo, 29 de septiembre 2024 | Actualizado 30/09/2024 08:48h. Comenta Compartir

Reconoció el técnico del Mérida tras la primera derrota del curso en Marbella lo que todos pudieron opinar al finalizar el partido: «Sí, ha sido ... el peor partido del equipo, en el que más nos han superado. La primera parte estaba controlada. Las ocasiones suyas son por tomar riesgos. Pero no hemos sido peligrosos cuando hemos robado, no hemos tenido ocasiones. No sé si por el calor, o lo mal que estaba el terreno de juego… pero no hay excusas. Ha sido el partido más flojo del año».

Sergi Guilló reflexionó de esta manera cómo vio ese partido de su equipo desde la banda: «El inicio fue el esperado. Hemos querido cambiar algunas cosas para presionar, y al inicio lo hemos hecho bien: les ha costado salir de la presión y teníamos el control. Pero sin hacer daño. Y ellos, sin hacer una primera parte excelsa, han tenido tres llegadas importantes en tres contras. Teníamos el control, les costaba robarnos, pero nuestras llegadas no acababan en ocasiones. Y en la segunda han sido mejores, sin duda. Han propuesto más que nosotros, nos ha costado entrar, han cambiado cosas en el descanso, nos han buscado más la espalda, no hemos controlado a Callejón cómo se descolgaba… Nos hemos salvado en un mano a mano claro, y sin embargo en la ocasión menos clara nos han hecho el gol. Y entre las expulsiones y que Mizzian ha terminado lesionado, eso nos ha impedido presionar al final».

