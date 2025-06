Sergi Guilló argumenta su convencimiento

La fe que sostenía Sergi Guilló minutos después del 'palo' de la ida se ha multiplicado cuatro días después. «Es que estamos convencidos de ... que podemos». La declaración, que es lógica, estaba obligada a hacerla. Lo que no estaba obligado es a argumentarla. ¿Por qué cree que su equipo tiene serias opciones de pasar? «Pues por muchas cosas». Y ahí apareció la autocrítica pública del técnico emeritense, al que ni le importó ni avergonzó exponerse.

Si cuando el Mérida fue más descaradamente a por el partido, llegaron los acercamientos más peligrosos de la Real Sociedad, ¿cómo los contendrán si el domingo tienen que atreverse más? «Eso fue por culpa del entrenador, por no crear una estructura buena para ganar las segundas jugadas y por no estar preparados para frenar esas transiciones. Eso no va a ocurrir en San Sebastián. Nos podrán coger a las contras por talento, pero nada más. Cuando preparas un partido de ida, te focalizas solo en el plan A, como fue nuestro caso. Y cuando cambias al plan B, los detalles están menos cogidos. Ahora que estamos por detrás en la eliminatoria, tenemos trabajado el plan A, el plan B y hasta el plan C. Es diferente una eliminatoria a un partido de Liga regular o a un primer partido de ida. Hemos corregido cuando nos corrían con mucha facilidad porque no éramos ganadores en los duelos o en el juego directo.

¿Entonces no va a alinear de inicio un 'once' tan ofensivo y se guardará alguna baza para el tramo final del partido? «Dudé mucho en la alineación del partido de ida, sobre todo por esa situación de Pablo Ganet, que estaba entrenando bien. Así que sí, alguna variación tendremos que hacer porque el partido puede que no dure sólo 90 minutos. Pero como digo, soy autocrítico en ese sentido. Tenemos que buscar la mejor alineación para pasar la eliminatoria, da igual el nombre de los jugadores. Esto puede durar 90 minutos o a lo mejor 120, y seguramente tengamos alguna variación para que esos jugadores lleguen bien al tramo final de partido. Y luego me equivoqué en los cambios, no me cuesta reconocerlo». ¿Por qué lo dice? «Porque tomo la decisión de cambiar a Doncel. Es cierto que no estuvo fino en el último pase en algún contacto, pero hago el cambio porque le veo pases imprecisos y no pienso en lo que puede llegar a hacer Doncel. Y en el partido Doncel estaba generando algo de caos cuando la cogía. Luego acababa pocas veces en algo, pero creo que ahí me equivoqué».

Otro de los argumentos de Guilló para sostener tal convencimiento es el de la efectividad, que fue precisamente el principal detalle del 0-1 del Romano. «Si los dos equipos hubiéramos tenido el cien por cien de efectividad, hubiéramos ganado el partido por más de un gol», detalla Guilló tras el visionado varias veces del partido. «Yo contabilizo cuatro ocasiones muy claras de gol por dos de ellos. Creo que son muchas ocasiones para que nos quedásemos sin marcar. Y aparte de la efectividad, tenemos que adaptarnos rápido a lo que ellos propongan sin balón, saber dónde tenemos que hacer daño y hacer más cosas de las que hicimos cerca del área».

Y por último… lo del árbitro: no estará Camacho Garrote. «Todavía no he visto quién es el colegiado. El otro día me contuve, pero para mí el árbitro fue determinante. Sobre todo, en el penalti que no pita a Doncel y en el gol de ellos, que viene precedido de una mano. No ha sido un árbitro con el que hayamos tenido fortuna: todas las decisiones que ha tomado en todos nuestros partidos han ido en contra, cuando no hemos tenido nada con él. Sinceramente no entiendo por qué está pitando el playoff de ascenso a Segunda A… y fíjate lo que te digo, creo que va a ascender».