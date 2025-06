El Mérida se queda sin animación

Todo comenzó en el inicio del corteo del pasado domingo y terminó con la denuncia pública de Legiones Sur a última hora de este martes, ... en un comunicado en el que anunciaban que cesan «de forma oficial» cualquier actividad relacionada con la grada de animación y abrían «un periodo de reflexión interna en el que no se descarta ningún tipo de medida futura por parte del grupo».

Desde Legiones alegan la actuación «completamente desproporcionada» de la Policía, con cargas y la identificación «de una treintena de personas». Desde la Jefatura Superior de Extremadura, en declaraciones a este diario, responden que «los policías actuaron en consecuencia a lo que estaban viendo y estaba sucediendo en el lugar de los acontecimientos».

El Mérida, por su parte, opta por una postura neutra y conciliadora: «Somos conscientes de todas las imágenes y del comunicado y lamentamos el malestar ocasionado y que haya habido impactos colaterales en el recibimiento al equipo. Solo podemos agradecer a nuestros aficionados el comportamiento excepcional dentro del estadio y la colaboración para la realización del evento creando un ambiente espectacular. Y también mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las personas que se hayan visto damnificadas en el intento de los cuerpos de seguridad de establecer el orden público a la hora de la recepción del equipo».

El grupo líder de la grada de animación del Romano expone que «la marcha transcurrió de forma pacífica, con un ambiente festivo, sin incidentes y con el único objetivo de animar y empujar al equipo en un momento clave de la temporada. Como se ha hecho en innumerables ocasiones en Extremadura, en toda España y en Europa, se encendieron varias bengalas como parte del recibimiento. Una práctica habitual y simbólica en cualquier contexto futbolero. Sin ir más lejos, el día anterior en Cáceres, la afición del Cacereño pudo disfrutar del recibimiento a su equipo y la posterior celebración del ascenso con bengalas, botes de humo y pirotecnia, sin que se produjera ningún tipo de intervención policial ni represión. Lo que allí fue una fiesta del fútbol, aquí se convirtió en un problema».

«Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del estadio, la Policía actuó de forma completamente desproporcionada, cargando sin motivo contra varios miembros del grupo e identificando a una treintena de personas», continúa la nota de Legiones Sur. «Y no solo a quienes encendieron bengalas, sino también a aficionados que se salieron ligeramente de la zona delimitada, a quienes portaban una bandera, o incluso a los que intentaron calmar los ánimos para evitar que la situación fuese a más. La actitud de los agentes fue agresiva, borde y fuera de lugar desde el primer momento».

Según ha podido saber este periódico, la Policía no detuvo a nadie y sólo identificó a mucho menos de treinta personas (estas identificaciones pueden luego que se eleven o no a la Delegación de Gobierno y la propia Delegación de Gobierno puede llegar a tramitarlas o no). Según la legislación vigente, y en este caso a las restricciones municipales adicionales implementadas por el Ayuntamiento de Mérida, la utilización de petardos, bengalas y botes de humo está totalmente prohibida en la vía pública, principalmente para evitar las molestias y los posibles riesgos de lesión de otros ciudadanos que compartan dicho espacio público.

Según las fuerzas de orden público, los elementos prohibidos se utilizaron durante todo el trayecto, pero la autoridad prefiere actuar en el último momento, en este caso cuando terminó el corteo en la calle del estadio, para evitar incidentes mayores. «La Policía no puede dejar de actuar si se cometen acciones que están prohibidas. No queríamos fastidiar el corteo, pero es que algunos se pasaron», explican desde la propia comisaría, donde defienden que todo aficionado que fue identificado fue por su correspondiente motivo documentado. Aunque no haya trascendido como en Mérida, también en Cáceres un día antes se identificaron a aficionados que portaron bengalas y petardos, al ser elementos totalmente prohibidos en la vía pública por los daños que puedan ocasionar.

El grupo, «desamparado y sin el apoyo de nadie», cesa cualquier actividad relacionada con la animación y no descarta ningún tipo de medida futura

«Lo más grave de todo es que, tras lo ocurrido, nos sentimos completamente desamparados y sin el apoyo de nadie. Nadie se ha hecho eco de lo sucedido, más allá de los propios aficionados emeritenses en redes sociales, que sí alzaron la voz para denunciar lo que vieron con sus propios ojos. Mandamos todo nuestro apoyo a los compañeros injustamente sancionados. La represión no nos divide, nos une. Y aunque nos quieran callar, hoy estamos más unidos y más fuertes que nunca», finaliza el comunicado de Legiones Sur.