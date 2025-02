El segundo reencuentro de Rocha y Segovia

Francisco Abel Segovia Vega (Sevilla, 1979) fue el cerebro de uno de los mejores Mérida de este siglo. En aquel curso 2006-07, primero con Fabri y luego con Milojevic, terminó jugando el playoff de ascenso a Segunda A con los emeritenses. Por carácter, ... fútbol y liderazgo, Segovia era uno de los pesos pesados de aquella inolvidable plantilla. Dos años después de su paso por el Romano, conoció a David Rocha en el Príncipe Felipe: ambos compartieron medio del campo en la temporada de Manolo y José Luis Montes. Y se reencontraron por primera vez en Tarragona en la 18-19, en los últimos coletazos del Rocha jugador y en los primeros del Segovia entrenador, como ayudante en el banquillo de José Gordillo. Desde entonces no se han perdido la pista: «Nos llevamos muy bien. Hemos hablado en este último tiempo. A mí me gustaría que al final nos salvásemos los dos y terminemos felices», confesó el técnico emeritense en la previa.

El segundo reencuentro será este domingo en el Romano: uno intentando salvar al Mérida y el otro al Atlético Sanluqueño. Con ambos conjuntos empatados a puntos, se juegan el goal-average y el paso definitivo hacia la permanencia. Lo mismo que se habla, se comenta, se conjetura por el Romano, se habla, se comenta, se conjetura por Sanlúcar. «Tras ganar al Recre dimos un paso importante. Con seis o siete puntos lo tendríamos. Hay que ir a Mérida a ganar, pero según se dé el partido hay que estar tranquilos y pensar las cosas, porque a ellos el empate no les vale y a nosotros, en un momento dado, sí, porque la diferencia de goles es bastante alta a nuestro favor», reflexionó en la previa Abel Segovia, que cumplirá su segundo partido de sanción desde una cabina del Romano.

«Ganar sería un paso grande e importante de cara a la permanencia», detalla Rocha. «Haber recortado once puntos al descenso desde febrero nos tiene que dar confianza de cara a estos últimos cinco partidos. Veo al equipo metido y mentalizado con lo que nos jugamos y estoy confiado en que vamos a ganar».

Rocha renovaría a Bourdal

El técnico emeritense reveló lo que haría con Tomás Bourdal, lesionado de gravedad esta última jornada: «Prorrogarle el contrato y acompañarle en su proceso de recuperación». Aún no han tratado el tema los responsables deportivos del Mérida pero el técnico ya se ha postulado: «La temporada que viene estará en blanco, porque terminará de recuperarse en marzo y la última ventana de fichas se cierra en enero, así que no podrá jugar en ningún lado. Yo lo tendría claro, pero es mi opinión personal. Si queremos dar ejemplo, debemos ser un club señor. Aún no he hablado del tema con Mark y Alejandro, pero esto es lo que les voy a decir».