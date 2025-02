El partido más importante en los últimos tiempos para el Mérida

La última vez que el Mérida se jugó tanto, tal vez, fue en El Arcángel ante el filial del Córdoba en 2017, cuando ganar le metía cuarto y perder casi le descartaba del playoff de ascenso a Segunda A. Desde entonces, ninguna cita ha almacenado ... tanta importancia como la de este domingo ante el Atlético Sanluqueño: tras la derrota ayer del San Fernando, el equipo de David Rocha se juega la media salvación. Si gana, se pondrá seis puntos por encima del descenso a falta de doce por disputarse.

«No hace falta que les motive», soltó David Rocha en la previa. «Lo que sí les he dicho es que estos partidos se afrontan desde la serenidad: tan malo es salir al partido excitados como con un punto bajo de activación. La consigna siempre es ir a por el rival desde el primer minuto y no tener que esperar un golpe para reaccionar. Yo espero que veamos a un Mérida más constante, como el Mérida de las segundas partes».

–¿Por qué cree que pasa eso?

–Creo que es 'miedo' a fallar. El año ha sido muy complicado y ahora lo vemos tan cerca que el jugador tiene ese temor a que se escape. Y cuando se está escapando y no tienes nada que perder, entonces es cuando vas con todo. No es actitud, porque el equipo lo deja todo. Pero trabajamos para que el equipo salga a ganar desde el primer minuto y que no tenga que recibir un golpe para salir con todo, ya sin nada que perder. Y el del domingo es un escenario perfecto para hacerlo: en casa, con buen ambiente y con la gente enchufada.

Y Abel Segovia, el técnico del Atlético Sanluqueño y excerebro del Mérida durante dos temporadas, lo sabe: «En Melilla no fueron el Mérida de las últimas jornadas. Es un equipo que juega muy directo, que es muy práctico, que basa su juego en meter balones a Mizzian y Chuma y que, ahora mismo, tiene a Sandoval como su hombre más determinante. Sabemos a lo que van a jugar y tenemos que igualar su intensidad y ganar duelos. Me espero un Mérida como lo que ha sido siempre, menos el partido ante Melilla: equipo correoso, sacrificado, incansable… pero tenemos nuestras armas y sabemos el partido que tenemos que hacer».

Sin los lesionados Tomás Bourdal e Iñaki Elejalde, David Rocha alineará el mismo equipo que hace una semana perdió en Melilla. La única duda será si Felipe Alfonso o Raúl Beneit en el lateral derecho, pero el resto deberían ser los mismos. Por su parte, Abel Segovia también repetirá seguramente el 'once' que ganó hace una semana al Recreativo de Huelva en El Palmar (1-0). Sólo tiene la baja del lateral Pablo Carbonell por sanción y el delantero Nacho Ramón por lesión. Además, el dueño Coke Andújar será duda hasta última hora.

Empatados a puntos, ambos conjuntos se juegan el goal-average y vivir más tranquilos el tramo final de temporada. De ahí que David Rocha tire de su gente para sumar el primer tanto del partido: «Cuando el equipo ha sido capaz de conectar con la gente y activar al público, hemos visto a un buen Mérida. Cuando el Romano entra en modo explosión, el equipo también entra en ese modo. Es buena hora, buen día y buen momento de la temporada. Cada uno tiene que poner su granito de arena para conseguir la permanencia. Si la grada está como la segunda parte ante el Algeciras o ante el Córdoba o como el día del Castellón, me quedaría muy tranquilo».

Pues sí… tal vez sea el partido más importante del Mérida en los últimos tiempos.