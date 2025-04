Nuevo set y bola de desaparición en contra para el Extremadura

«Si el dinero no llega, este es el último encuentro»

El entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, volvió a ser tajante sobre la precaria situación del club azulgrana: «Este ha sido el último partido que jugamos en estas condiciones. La solución tiene que llegar la semana que viene. Nos ponemos en manos del presidente. Si el dinero no llega, este es el último partido y no vamos a jugar contra la Cultural. Hasta aquí hemos llegado con compromiso y sentido, pero si no está el dinero antes, el próximo sábado no nos presentaremos por respeto a nosotros mismos. Confiamos en que llegue el dinero, claro».

Y prosiguió: «Lo último es el resultado contra el Calahorra. Repito lo mismo del otro día: el resultado es un todo y nosotros, a pesar de intentarlo y de querer, nos enfrentamos a muy buenos equipos. Si, encima, empezamos perdiendo pronto, crecen los nervios. Los jugadores tienen que estar tranquilos. Antes del partido, ya les avisé de que no importan los goles que nos marquen, importa el esfuerzo. Estamos compitiendo en Primera Federación con jugadores que aún no estaban preparados para competir aquí. El Calahorra fue mejor y no le ponemos peros. Tuvimos muchas cosas buenas, pero eso no nos llega para competir, para que no nos goleen o para empatar».

Mosquera valoró el aplauso que le brindó la afición de La Planilla al final del encuentro: «La gente valora lo que estamos haciendo, porque a la gente claro que le gusta ver a su equipo marcar goles, pero al mismo tiempo también ve la realidad. Seguro que hay días que estuvieron más orgullosos de ganar que esta vez. Estamos agradecidos a los equipos a los que nos enfrentamos, porque nos apoyan y nos ayudan, pero es agotador ir a los campos así».