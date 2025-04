Este Mérida quiere más

R. P. Mérida Sábado, 28 de septiembre 2024, 15:19 Comenta Compartir

«El liderato no es importante, pero queremos mantenernos ahí arriba para seguir luchando con los mejores». Palabra de Sergi Guilló. No hay por tanto ... vértigo en el vestuario del Romano. «Yo es que estoy seguro de que los jugadores quieren más. No sé hasta dónde llegaremos, pero si seguimos en esta línea vamos a dar guerra». Seguir en esta línea significa seguir trabajando, al menos, igual que de aquí para atrás. «Porque si el equipo se sale de la línea de trabajo, si levantamos los pies del suelo, nos equivocaríamos: somos un buen equipo como bloque, no tenemos grandes individualidades».

El partido en Puerto Banús será uno de los más importantes y atractivos de esta sexta jornada: el líder visita a un equipo que, presupuesto y plantilla ambiciosa aparte, podría también sumar diez puntos de ganar su choque aplazado ante el Antequera. «Juegan muy bien al fútbol», reconoce el técnico del Mérida, que conoce a la perfección, por amistad, a Fran Beltrán, Carlos de Lerma y René Martínez, entrenadores marbellís. «Son asociativos, quieren dominar el choque… De hecho, es uno de los equipos que mejor maneja el juego de posición en esta categoría. Nosotros, ante el Ibiza, estuvimos en algunas jugadas descoordinados a la hora de presionar y nos penalizaron, y eso hay que corregirlo ante el Marbella», repara el técnico emeritense. Marbella FC Dani Martín; Jorge Álvarez, Luis Acosta, Bernardo Espinosa, Yac Diori, Aitor Puñal; Jony Álamo, Marcos Peña, Pablo Muñoz; Callejón y Tahiru. - Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Luis Pareja o Falcón, Climent; Pablo Ganet, Juanjo Sánchez, Busi; Beneit o Liberto Beltrán, Carlos Doncel y Javi Eslava. Árbitro Juan Antonio Campos Salinas, del comité murciano

Estadio y hora: La Dama de Noche, del Lanús Football Center (12.00). También, hace tres jornadas, el Algeciras llegó al Romano con la misma idea que el Mérida y, al sufrir la gran salida de los emeritenses, tuvo que cambiar su plan de partido y convertirse en un plantel algo más conservador. «Pero no, la idea a nivel ofensivo del Marbella no va a cambiar. Los conozco bien y a lo mejor pueden mover a algún jugador de posición, pero tienen las ideas bien marcadas», explica Guilló. «A lo mejor cambian a nivel defensivo, pero hemos trabajado diferentes escenarios y creo que podemos resolverlo». Variación en el 'once' Una jornada más sin el extremo Álvaro Juan y el mediocentro Miki Muñoz, las dos únicas bajas emeritenses, el entrenador romano reconoce tener alguna duda a la hora de conformar el 'once' inicial. «Es que los jugadores me lo están poniendo muy difícil para sacarlos del equipo. La gente del banquillo está aportando mucho, pero me está costando rotar el plan inicial porque la idea está saliendo. Los planes iniciales los tenemos que seguir manteniendo. Pero sí tengo alguna duda para el once de este domingo. Rotaremos ya en próximas semanas, porque ya estamos a una altura de la competición para empezar a hacerlo». Suponemos que las dudas le llegarán en el eje de la zaga, Pareja o Falcón, y en banda izquierda, Liberto o Beneit. El Marbella, por su parte, acude al choque sin bajas por sanción. Y con Luis Acosta, bien de central diestro o mediocentro, y José Callejón como nombres más reconocidos en su plantel. «En esta categoría, Callejón es muy diferencial. Hay que contrarrestarlo teniendo claras las vigilancias, que no reciba con metros, porque ve el fútbol más fácil que los demás. En su intercambio con Tahiru es lo que debemos llevar bien estudiado. Pero lo defenderemos como equipo, no de forma individual». El partido será en el Lanús Football Center, mientras el estadio Municipal Lorenzo Cuevas sigue remodelándose. Independientemente del campo, nunca ha ganado el Mérida en Marbella en las cuatro visitas que ha hecho como AD. «Las estadísticas están para romperlas y… vamos preparados para hacerlo. Los chicos han trabajado muy bien esta semana». Eso sí, ya ganó allí como UD y CP. Y como el equipo quiere más…

