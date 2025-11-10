Mérida y Cacereño se intercambian los ánimos

El Príncipe Felipe y el Romano se han canjeado los estados de ánimo en apenas un mes. Hacia mitad de octubre, era el Mérida ... tras su derrota en Salamanca el que se sentó en el diván y empezó a escuchar el ruido, las críticas y las dudas de su gente, mientras que el Cacereño flotaba tras volver a su estadio y robarle un punto al por entonces invicto líder Tenerife. Hoy, en cambio, la afición verdiblanca es la que tuerce el gesto tras tres partidos sin ganar y sin marcar mientras que la emeritense disfruta de la mejor racha y momento de juego de su equipo. El Mérida ha salido del descenso y se ha colocado a dos puntos del playoff y el Cacereño ha caído a la antepenúltima plaza a un punto de la salvación. Fútbol, papá.

Carlos González se lamenta en el Príncipe Felipe. CP CACEREÑO

Tan fútbol que, de lo que alardeaba hasta hace poco una afición, ahora se lamenta… y de lo que se quejaba la otra hasta no hace mucho, ahora lo elogia. Por ejemplo: la utilización de casi la totalidad de la plantilla le reportaba mucho crédito a Julio Cobos y el domingo, que introdujo hasta cinco cambios respecto al 'once' de Ponferrada, portero incluido, no gustó. «Todo el mundo está entrenando muy bien y todo el mundo durante la semana se gana el poder participar. Nosotros no tenemos aquí a ningún Maradona: cualquier jugador de los que tenemos puede jugar. Aunque hubiéramos puesto a otros, a lo mejor hubiera pasado lo mismo. Aquí ganamos todos y perdemos todos», comentó el técnico verdiblanco tras el partido.

A Fran Beltrán, en la época de crisis, se le criticaba justamente lo contrario: que no utilizaba la amplitud de su plantilla. Y salvo la entrada de Benny (porque Jacobo entra por la lesión de Felipe Alfonso y Pareja por la sanción de Lancho), los nueve restantes que ganan y juegan ahora son los mismos que perdían y no jugaban entonces. «Pero es que sentíamos que algunos, como Jacobo o Manu Rivas, aún no estaban preparados para la categoría. Últimamente sí lo están y Jacobo ha aprovechado la lesión de Pipe para entrar. Y luego la lesión de Luis Pareja se alargó y ha tenido que hacer pretemporada hasta hace muy poco», explicó el domingo Fran Beltrán.

Y lo mismo sucede con la actitud y la competitividad de cada uno. Hace un mes el Cacereño se sacrificaba y sabía a lo que jugaba y era el Mérida el que no competía ni tenía plan de juego, y ahora las impresiones han cambiado en apenas cuatro partidos. «Hay ciertas cosas que hay que manejar mejor», reconoce Julio Cobos. «Sabíamos que al Avilés no le podíamos dejar correr y su primer gol llega de un córner a nuestro favor. Y encima perdonas las que tienes para empatar y ellos te penalizan con el segundo. Y luego tendremos que corregir algunas cosas como, por ejemplo, no terminar los partidos con un expulsado. Eso no puede ser. Hay que darle una vuelta. No siempre la culpa la va a tener el árbitro. Alguna culpa también podremos tener nosotros».

Mientras que, en la otra orilla, Fran Beltrán ensalza el «partido serio que han hecho los jugadores, defendiendo muy bien, dañando en ataque, siendo muy sólidos. En los últimos siete partidos hemos encajado muy pocos goles y hemos conseguido cuatro victorias por diferencia de dos o más goles, cosa que en esta categoría es dificilísimo. Tenemos ahora que agarrarnos a eso bueno que estamos haciendo para contagiarnos de ello». De estar en el alambre tras la derrota ante Unionistas, Fran Beltrán ha pasado a firmar el mejor arranque del Mérida en Primera Federación.

Pero esto es fútbol y las opiniones y los ánimos se mecen al compás del marcador. Así que veremos a mediados de diciembre quien sabe a lo que juega y compite y quien necesita sacrificarse más y concentrarse mejor, papá.