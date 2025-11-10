HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Doncel se abraza con Palomares en el Romano. MÉRIDA AD
Primera RFEF

Mérida y Cacereño se intercambian los ánimos

Los emeritenses disfrutan de la situación de la que gozaban los verdiblancos hace un mes y los cacereños sufren ahora las dudas que por entonces asolaban a los romanos

R. P.

Mérida

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El Príncipe Felipe y el Romano se han canjeado los estados de ánimo en apenas un mes. Hacia mitad de octubre, era el Mérida ... tras su derrota en Salamanca el que se sentó en el diván y empezó a escuchar el ruido, las críticas y las dudas de su gente, mientras que el Cacereño flotaba tras volver a su estadio y robarle un punto al por entonces invicto líder Tenerife. Hoy, en cambio, la afición verdiblanca es la que tuerce el gesto tras tres partidos sin ganar y sin marcar mientras que la emeritense disfruta de la mejor racha y momento de juego de su equipo. El Mérida ha salido del descenso y se ha colocado a dos puntos del playoff y el Cacereño ha caído a la antepenúltima plaza a un punto de la salvación. Fútbol, papá.

