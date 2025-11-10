Amistoso entre 'hermanos' en el Romano

El Romano se volverá a abrir este martes (18.00 horas) para albergar el amistoso ante el filial del Brentford (abonados gratis y entradas a ... cinco euros, todos en Tribuna). Fran Beltrán utilizará el partido para repartir cargas y ver a los jugadores que menos minutos están jugando y Alejandro Pérez para reunirse e intercambiar flujos de trabajo con los 'hermanos' ingleses.

«Llevamos un mes y medio trabajando en este partido, pero hemos querido ser prudentes porque a lo mejor no salía. Nos servirá para medir en qué posición deportiva nos encontramos en comparación a un filial de Inglaterra y para un día de convivencia entre directiva, entrenadores y empleados», reconoce el director general del Mérida, que confirma que el filial del Brentford llegará, jugará, dormirá y partirá de nuevo hacia Londres en una visita relámpago.

«A mí me viene muy bien», confiesa Fran Beltrán. «Es algo que veníamos demandando desde hace tiempo y que, por temas de campo, no habíamos podido ajustar. Hay jugadores en la plantilla con pocos minutos en liga y que van generando sensaciones a través de los entrenamientos, y necesitan partidos para reproducirlo. Así que este martes van a tener un reto muy competitivo contra un muy buen equipo. Necesitamos que esos jugadores tengan la oportunidad de demostrar lo que están creciendo y cojan ritmo».

Tras el amistoso, que también supone un premio para los aficionados que no tengan nada que hacer en la tarde del martes, el conjunto de Fran Beltrán comenzará a preparar su visita a Pontevedra del sábado (16.15 horas) el miércoles, de momento con la única baja de Lancho y la duda de Víctor Corral.