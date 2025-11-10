Amistoso entre 'hermanos' en el Romano
El Mérida jugará este martes ante el filial del Brentford, club inglés con el que comparte dueño
R. P.
Mérida
Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:30
El Romano se volverá a abrir este martes (18.00 horas) para albergar el amistoso ante el filial del Brentford (abonados gratis y entradas a ... cinco euros, todos en Tribuna). Fran Beltrán utilizará el partido para repartir cargas y ver a los jugadores que menos minutos están jugando y Alejandro Pérez para reunirse e intercambiar flujos de trabajo con los 'hermanos' ingleses.
«Llevamos un mes y medio trabajando en este partido, pero hemos querido ser prudentes porque a lo mejor no salía. Nos servirá para medir en qué posición deportiva nos encontramos en comparación a un filial de Inglaterra y para un día de convivencia entre directiva, entrenadores y empleados», reconoce el director general del Mérida, que confirma que el filial del Brentford llegará, jugará, dormirá y partirá de nuevo hacia Londres en una visita relámpago.
«A mí me viene muy bien», confiesa Fran Beltrán. «Es algo que veníamos demandando desde hace tiempo y que, por temas de campo, no habíamos podido ajustar. Hay jugadores en la plantilla con pocos minutos en liga y que van generando sensaciones a través de los entrenamientos, y necesitan partidos para reproducirlo. Así que este martes van a tener un reto muy competitivo contra un muy buen equipo. Necesitamos que esos jugadores tengan la oportunidad de demostrar lo que están creciendo y cojan ritmo».
Tras el amistoso, que también supone un premio para los aficionados que no tengan nada que hacer en la tarde del martes, el conjunto de Fran Beltrán comenzará a preparar su visita a Pontevedra del sábado (16.15 horas) el miércoles, de momento con la única baja de Lancho y la duda de Víctor Corral.
