La intrahistoria de una venta del Mérida imprevista

Todo comenzó un jueves 12 de diciembre. Mark Heffernan y Matthew Benham ya se conocían y mantenían desde hace muchos años una relación ... de amistad, pero ese día se sentaron en serio a negociar la venta del Mérida. Y el lunes 14 de abril a las 9.00 horas, tras varias reuniones presenciales y muchas videollamadas en cuatro meses de negociación, firmaron el propio Heffernan y Cliff Crown el acuerdo total en Madrid.

El club ya había avisado dos semanas antes a las instituciones (Ayuntamiento, Junta y Federación) de lo que finalmente iba a suceder y de la visita de Crown a la capital emeritense el martes 15 para reunirse con ellos. Ante una posible filtración de cualquiera de los tres organismos, el departamento de comunicación del club ya tenía preparado el anuncio de la venta para lanzarlo de inmediato. De hecho, Sergi Guilló estaba avisado por si la 'bomba' saltaba durante el fin de semana y desviaba la atención del trascendental partido ante el Hércules. Así que cuando Cope Mérida se adelantó a la noticia, al Mérida le importó poco porque ya tenía pensado hacerlo público el martes 15 a las 14.00 horas, para cumplir así con la ruta inicial diseñada.

De hecho, hasta le sentó bien la filtración y su inmediata publicación, porque la repercusión mundial hasta que el Mérida informó de la venta devolvió al club a la primera línea mediática, nacional e internacional. Aparte del tráfico en medios y redes, lo más satisfactorio fue cuando los emeritenses que no le dedican ni un segundo de su pensamiento al año al equipo de su ciudad se pusieron a comentar la noticia en los últimos días. «La publicidad ha sido extraordinaria», se congratulan en las oficinas del Romano.

Todos los trabajadores del club, que seguirán en sus respectivos puestos, han acogido el cambio de propiedad con una ilusión inusitada. Ya sucedió hace tres años y medio con la llegada al club de Heffernan, porque conocían el patrimonio y el interés del inglés, pero ahora, con el patrimonio muchísimo mayor del nuevo dueño y los antecedentes en el Brentford y el Midtjylland, la tranquilidad y la confianza en los pasillos del estadio se han multiplicado por cuatro.

«El Brentford no compra el Mérida. Lo compra Best Intentions Analytics Limited, que es un holding que también es dueño del Brentford», explicó en la presentación el director general del club, Alejandro Pérez. «Esta es una oportunidad enorme. Tenemos muchísima ilusión por el nuevo proyecto… y también cautela. El camino se hace andando, pero cuando se te abre un sendero, qué mejor que este. Hay que ser cautos, pero todo lo que se ha trasladado en este proceso ha sido muy positivo y muy continuista. No hay nada que nos esté chocando».

En su primera visita a la ciudad como presidente del Mérida, Cliff Crown se reunió el martes por la mañana con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, con la consejera Victoria Bazaga y el director general de Deportes, Santi Amaro. Posteriormente se presentó a los trabajadores del club y al vestuario de Sergi Guilló, aparte de la comisión deportiva y los responsables de la cantera. E incluso a última hora de la tarde le dio tiempo a visitar el Teatro Romano y los monumentos más significativos de la capital emeritense.

«El proceso ha sido muy suave, muy rápido y con mucha confianza. Ha ayudado que ambos, Mark y Matthew, se conozcan desde hace veinte años y estuvieran al tanto de las líneas de sus respectivos proyectos. La transparencia ha posibilitado que, tras cuatro meses de negociaciones, se haya llegado a un buen puerto», explicó sobre este proceso de reuniones presenciales y muchas videollamadas el nuevo presidente del Mérida, Cliff Crown, que junto a Nity Raj ya visitó la ciudad hace dos meses para conocer las instalaciones del club.

«Cautela, pero nunca miedo», valoró personalmente el cabeza visible de los nuevos propietarios en Mérida, Alejandro Pérez. «Nosotros, que queremos tantísimo a nuestro club, creemos que es un buen paso para seguir creciendo, afianzándonos y soñando con los pies en el suelo. Este cambio de propiedad debe ser asumido como una noticia muy positiva, pero no solo por parte del club, sino también por parte de Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Federación Extremeña de Fútbol y Federación Española. Antes de que se publicase nada, los nuevos propietarios querían mandar un mensaje a las instituciones para saber si contaban con su apoyo, que ha sido condicional. Esta noticia es también positiva para la ciudad y las entidades que nos rodea».

Y así se escribe la intrahistoria de una venta tan imprevista, porque hasta que se filtró el lunes por la tarde, absolutamente nadie sospechaba que este futuro paso llegara tan pronto.