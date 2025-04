Heffernan le vende el Mérida a Matthew Benham

R. P. Martes, 15 de abril 2025, 12:50 Comenta Compartir

El Mérida AD anunciará en las próximas horas la venta del club al holding del Brentford FC. El presidente del club inglés, Cliff Crown, ha sido recibido este martes por el alcalde de la capital emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, después de cerrar el acuerdo en la tarde del lunes con Mark Heffernan en Madrid. Ambos han sido captados por Cope Mérida a la salida del Consistorio emeritense. El director general, Alejandro Pérez, explicará este miércoles en una rueda de prensa la operación, el nuevo organigrama de la entidad y el proyecto deportivo. La propiedad y presidencia de Heffernan pasarán por tanto a manos de Matthew Benham y Cliff Crown.

La idea del conjunto inglés, instalado en la zona media de la Premier League, es restablecer el sistema de multipropiedad, después de vender hace dos años el Midtjylland danés al billonario Anders Holch Povlsen. El Mérida ocupará a partir de ahora el lugar que ocupó el conjunto danés desde 2014. La nueva propiedad del Mérida pertenecerá al holding del Brentford, Best Intentions Actions, valorado en más de 400 millones de libras, en lugar de pertenecer directamente a Matthew Benham, dueño del club londinense.

A partir de ahora, el Mérida comenzará a funcionar bajo la misma idea de proyecto y con los mismos sistemas de análisis innovadores que ayudaron a crecer e instalarse en la élite al Brentford desde 2012, cuando lo adquirió Matthew Benham, que le comprará la mayoría de las acciones a Mark Heffernan, dueño del club desde octubre de 2021. Precisamente cuando Heffernan aterrizó en Mérida, explicó que aspiraba a un modelo de club como el que había desarrollado Benham en el Brentford. Y después de varios acercamientos en los últimos meses, ambas partes llegaron a un acuerdo total en la tarde del lunes en Madrid.

Ampliar Matthew Benham, nuevo propietario del Mérida.

Aunque el club emeritense pasará a formar parte del holding Best Intentions Actions, éste pertenece a Matthew Benham, físico por la Universidad de Oxford y un exitoso hombre de negocios. Ex vicepresidente del Bank of America, fue fundador de Smartodds, una empresa de investigación estadística para jugadores, y propietario de la casa de apuestas deportivas Matchbook, con la que ha generado gran parte de su fortuna.

El holding de Benham se creó para «modernizar el modelo de propiedad, ofrecer mayor flexibilidad y posicionar mejor al club para el crecimiento futuro». Benham compró el Brentford rescatándole de una deuda de medio millón y llevándolo de la tercera inglesa a la Premier League en nueve años. Y en su periodo de multipropiedad con el Midtyjlland danés ganó tres títulos nacionales desde 2014 a 2023 y convirtió la academia del club en una de las mejores de la zona. Su idea inicial era entrar en el Mérida como socio minoritario, aunque finalmente las negociaciones han desembocado en una venta total.

Finaliza así la exitosa propiedad de Mark Heffernan en el Mérida, que en apenas cuatro años ha llevado al club de Segunda Federación a luchar por el ascenso a Segunda A. Aunque lo más trascendente de su gestión resida en el saneamiento del club, su estabilidad económica y el paulatino crecimiento institucional, dotándolo de los primeros pilares para convertirse en un club profesional.